Michelin stelt vijftien nieuwe Belgische adressen voor in Bib Gourmand 2024

Michelin heeft vijftien Belgische restaurants toegevoegd in de nieuwe editie van de Bib Gourmand Belux. Dat meldt de restaurantgids maandag. De selectie bekroont restaurants met een goede verhouding tussen prijs, kwaliteit en plezier.

Opvallend is dat zes van die vijftien adressen in Brussel liggen. Het gaat om Kline in Brussel, St Kilda in Ukkel, Le Variétés in Elsene, ANJU in Sint-Gillis, L’épicerie Nomad in Elsene en Yoka Tomo in Schaarbeek.

In Vlaanderen zijn twee Brugse restaurants bekroond, Onslow en Quatre Vins, en Furbetto in Heverlee bij Leuven.

De zes overige nieuwkomers liggen in Wallonië. Het gaat om Mona Lisa in Yvoir, Enoteca en Magma in Luik, Au Phil des Saveurs in Bois-de-Villers, Le Confessionnal in Dinant en Garde Manger in Gesves.

“Deze zaken dragen de filosofie uit om een geweldige maaltijd aan te bieden voor een gematigde prijs. Het maakt niet uit of dit in de vorm is van mezze, tapas of een klassiek driegangenmenu”, legt Werner Loens, selectiedirecteur van de Michelingidsen in de Benelux, uit. “De restaurants die dit jaar worden onderscheiden met een Bib Gourmand tonen aan dat ze zich niet aan één stijl of concept houden, maar wel één constante hebben: verdomd lekker eten.”

Over twee weken worden in Antwerpen de Michelin-sterren voor 2024 voorgesteld.