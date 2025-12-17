Ovenverse vieruurtjes in kerstthema

Wie op zoek is naar een hartverwarmend zoet en origineel tussendoortje in kerstthema kan één (of meerdere) van onderstaande recepten uitproberen. Smullen maar!

Kerstboom chocoladegebak © ISOPIX

Kerstboom chocoladegebak (voor 6 personen)

Ingrediënten

200 g bittere chocolade

20 cl vloeibare room

175 g zacht gezouten boter

375 g suiker

2 eieren

5 g bakpoeder

275 g bloem

100 g poedersuiker

3 el kirsch (kersenlikeur)

suikersterretjes

8 lollysticks

Bereiding

Warm de oven voor op 145°C. Hak de chocolade, doe in een kom, warm zachtjes de room op, giet over de chocolade en klop met de garde tot ganache. Meng boter en griessuiker, voeg de eieren en daarna de ganache toe en klop verder. Meng bakpoeder en bloem, voeg bij de rest en meng opnieuw. Doe in een beboterde taartvorm van 28 cm diameter bestrooid met bloem. Zet een uur in de oven. Haal het gebak uit de oven, laat afkoelen, haal het uit de vorm en zet twee uur in de koelkast. Snij het gebak in acht stukken. Voeg al kloppend kirsch bij de poedersuiker tot je een vloeibaar maar niet lopend suikerglazuur bekomt. Maak een hoorntje van bakpapier, vul met suikerglazuur, snij de punt af en breng op elk stuk taart slingers aan. Werk af met suikersterretjes voor het glazuur opstijft. Duw een lollystick door de brede basis van de kerstboom. Serveer op kamertemperatuur.

Witte chocolade cheesecake met kerstboomschuimpjes © ISOPIX

Witte chocolade cheesecake met kerstboomschuimpjes (voor 6 personen)

Ingrediënten

80 g boter

120 g Bretoense koekjes

40 g hele gepelde amandelen

3 gelatineblaadjes

150 g witte chocolade

10 cl vloeibare room

500 g mascarpone

1 biocitroen

2 eiwitten

zout

125 g poedersuiker

Bereiding

Lees ook | Kalkoen met kerst: enkele moderne recepten

Voor de bodem: smelt de boter, mix de Bretoense koekjes tot poeder, mix er vervolgens grof de amandelen bij en voeg de boter toe. Plaats zes dresseerringen van 8 cm hoog op een ovenplaat met bakpapier, vul ze met het koekjesdeeg, laat afkoelen in de koelkast. Los de gelatine op in koud water. Smelt de witte chocolade, voeg de room toe en al kloppend ook de uitgeknepen gelatine. Mix de mascarpone tot hij zacht is, doe er het witte chocolademengsel bij en geraspte citroenschil. Verdeel over elke koekjesbodem en zet een hele nacht koel. Voor de schuimpjes: warm de oven voor op 100°C. Klop het eiwit en een snuifje zout op tot er zich stevige topjes vormen aan de klopper van de mixer, verminder de snelheid en voeg al kloppend de poedersuiker toe. Stop met kloppen zodra de suiker is opgenomen. Maak kegeltjes van verschillende groottes met bakpapier, vul ze met schuim, zet ze op een ovenplaat met bakpapier en plaats twee uur in de oven tot de schuimpjes goed droog zijn. Verwijder het bakpapier en keer om tot ze afgekoeld zijn. Haal de cheesecakes uit de ringen en plaats er meringuekegeltjes van verschillende groottes op, werk af met citroen.

Cougnou melkbroodjes © ISOPIX

Cougnou melkbroodjes (voor 6 personen)

Ingrediënten

15 cl melk

1 zakje bakkersgist (7-8 g)

150 g boter op kamertemperatuur

100 g griessuiker

1 zakje vanillesuiker

1 snuifje zout

500 g bloem

3 eieren

2 el chocoladedruppels

1 eierdooier

Bereiding

Warm de oven voor op 50°C. Giet lauwe melk in een grote kom en voeg de gist toe. Laat vijf minuten rusten en klop vervolgens op tot de gist is opgelost. Klop de boter met de mixer tot ze romig is. Voeg de suiker, vanillesuiker en een snuifje zout bij de melk. Meng en voeg al kloppend de boter toe. Zet de oven uit en plaats er 15 minuten de bereiding in. Doe de bloem in de kneder van de keukenrobot, voeg al knedend de bereiding toe en daarna één voor één de eieren. Kneed tot je een zeer soepel deeg bekomt. Dek het deeg af met een doek en zet in de uitgeschakelde warme oven van 50°C tot het deeg in volume verdubbeld is. Maak porties deeg van 120 g elk. Vorm cougnoumannetjes van 15 cm lang en 4 cm dik. Leg ze op een ovenplaat met bakpapier en zet 30 minuten in de warme, maar uitgeschakelde oven. Haal de broodjes uit de oven en breng met chocoladedruppels ogen, een mond en knoopjes aan. Warm intussen de oven voor op 180°C. Klop de eierdooier met enkele druppels water. Bestrijk er met een penseel de broodjes mee. Zet ze 30 minuten in de oven tot ze goudgeel zijn.

Kerststollen met amandelpasta © ISOPIX

Kerststollen met amandelpasta (voor 6 personen)

Ingrediënten

15 cl melk

1 zakje gist

500 g bloem

75 g griessuiker

160 g boter

1 kl zout

1 ei + 1 dooier

80 g gekonfijte citroen- en sinaasappelschillen

80 g hele amandelen

80 g blonde en donkere rozijnen

100 g amandelpasta

poedersuiker

1 el kirsch

1 el amandelschilfers

Bereiding