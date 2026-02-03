Carnaval is een volksfeest dat van regio tot regio verschilt. Een gemeenschappelijke factor is er wel: uitbundig feesten met zotheid en spot in de hoofdrol, een periode waarin de wereld even op z’n kop mag. Maar waarom vieren we dit asburde feest, en nog beter; waar en wanneer kunnen we zelf deelnemen?

Het ontstaan van Carnaval

Symbolisch vindt carnaval plaats net vóór de veertigdaagse vastentijd, die begint op Aswoensdag. Dat idee zit zelfs in de naam: het woord zou teruggaan op het Italiaanse carne levare (’het vlees wegnemen’), een knipoog naar de sobere weken die volgen.

Tijdens carnaval worden maskers opgezet, rollen omgedraaid en regels tijdelijk opgeschort: een ‘omgekeerde wereld’ waarin satire en overdaad de toon zetten. In veel steden en dorpen krijgt dat ook letterlijk vorm wanneer Prins Carnaval symbolisch de macht overneemt. Soms overhandigt de burgemeester voor die dagen zelfs de sleutel van de stad. En hoewel elke streek (maar ook land en zelfs continent) haar eigen rituelen, liedjes en tradities heeft, blijft de kern overal dezelfde: samen vieren, lachen en even ontsnappen aan het alledaagse.

Lees ook | De traditie van de Gilles van Binche

Carnaval vieren in Vlaanderen

– Knokke-Heist (14-15-16-17 februari)

Zondagstoet, sprotjesavond, verlichte avondstoet op dinsdag, wat heeft een mens nog meer nodig…

Klik hier voor het carnavalsprogramma in Knokke-Heist

– Aalst (15-16-17 februari)

Het bekendste carnavalsfeest in België met tradities gericht op spot en satire.

Klik hier voor het carnavalsprogramma in Aalst

Wanneer de avond valt, vinden er in sommige steden ook lichtstoeten plaats, zoals hier in Halle. © Hallatraction

– Ninove (22-23-24 februari)

Op zondag 22 februari vindt de grote stoet plaats die dit jaar tevens 66 kaarsjes mag uitblazen.

Klik hier voor het carnavalsprogramma in Ninove

– Maaseik (14 & 17 februari, 15 maart)

Op zaterdag starten de Vastelaovesdagen officieel in Maaseik. Op 15 maart vindt dan de grote hawfvastestoet plaats.

Klik hier voor het carnavalsprogramma in Maaseik

– Halle (14-15-16 maart)

Eén van de grootste carnavalsfeesten in België vindt plaats tijdens drie dolle dagen in het centrum van Halle, met een carnavalstoet in halfvastenperiode waar kleurrijke kostuums en praalwagens centraal staan.

Klik hier voor het carnavalsprogramma in Halle

Lees ook | Maskers en mysthiek, het carnaval in Venetië

Carnaval vieren in Wallonië

– Binche (15-16-17 februari)

Carnaval in Binche is wereldwijd gekend dankzij de bekende Gilles die voor een UNESCO-erkenning hebben gezorgd.

Klik hier voor het carnavalsprogramma in Binche

– Nivelles (21-22-23-24 februari)

De 112de carnaval van Nivelles speelt zich tijdens vier dagen af in de straten van Waals-Brabantse stad.

Klik hier voor het carnavalsprogramma in Nivelles

– Tournai (13-14-15 maart)

In Tournai vieren ze ‘laetare’ of halfvasten. Ook tijdens deze 46ste editie zal er traditioneel met pichous (of zoete broodjes) worden gegooid.

Klik hier voor het carnavalsprogramma in Tournai