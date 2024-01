CIRCUIT DE 10 JOURS PROVENCE ET CÔTE D’AZUR

Vous débutez en Provence, à La Magnaneraie ****. Idéal pour ceux qui veulent jumeler la quiétude provençale à la proximité de la ville culturelle d’Avignon.

Ce bel hôtel est dominé par le fort Saint André, d’où vous avez une vue panoramique sublime sur Villeneuve, Avignon, la vallée du Rhône et au-delà le Mont Ventoux et les Alpilles. Visitez entre autres Orange, Arles et Nîmes.

Ensuite vous prenez la direction de la Côte d’Azur. L’hôtel Best Western Plus La Marina **** jouit d’une excellente situation dans le port de plaisance de Saint-Raphaël. La plage et le centre animé avec des petits marchés colorés et des restaurants est à proximité. Fréjus est tout près, et aux alentours il y a de célèbres stations balnéaires comme Cannes, Antibes, Saint-Maxime et Saint-Tropez. Saint-Raphaël offre aussi des possibilités pour les amateurs de la nature grâce à la proximité du Massif de l’Esterel.

EN PRATIQUE

Les prix sont sur la base d’une chambre double charme (Magnaneraie) et vue ville (la Marina), suivant les disponibilités.

01/04-30/04 et 01/11-23/12/24 : € 549

01/05-31/05 et 01/09-12/10/24: € 649

01/06-27/06/24 : € 745

01/07-31/07/24: € 965

01/08-29/08/24 : € 849

3/10-31/10/24 : € 609

Si un vendredi et/ou samedi est inclus dans votre séjour à la Magnaneraie : + € 15 à 30 p.p.p.n., d’après la période du voyage.

Promotion à réserver minimum 60 jours avant le départ, sinon plus cher.

En option: demi-pension à la La Marina: + € 175 p.p.

