GAGNEZ UN DUOTICKET POUR LE FILM « ORIGIN »

Un film de Ava DuVernay Avec Aunjanue Ellis, Niece Nash.

Origin raconte l’histoire de la journaliste lauréate du prix Pulitzer, Isabel Wilkerson, qui a connu à la fois la tragédie et le succès dans sa vie. Pendant qu’elle écrivait son bestseller du New York Times : ‘Caste: The Origins of Our Discontents’, elle plonge dans l’histoire de l’émergence de l’injustice et découvre une vérité cachée qui nous concerne tous. Tout comme dans le livre de Wilkerson, Caste, le film Origin explore le mystère de l’histoire, les merveilles de la romance et une lutte pour le futur de nous tous.

Origin: Dès le 27 mars au cinéma.