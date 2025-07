Verrues : comment les éliminer

Non, les verrues ne touchent pas que les enfants ! Elles sont bénignes, mais il est préférable de ne pas trop tarder pour s’en débarrasser. Voici comment les traiter...

Une verrue est un petit épaississement de la peau, dû à l’infection des cellules cutanées par un virus de la famille des papillomavirus humains (HPV). Son principal défaut? Elle est contagieuse!

Plusieurs sortes de verrues

Les verrues peuvent prendre différents aspects en fonction de leur localisation:

La verrue palmaire et plantaire : la plus courante. A cet endroit, la verrue ne peut souvent pas pousser vers l’extérieur et se développe donc vers l’intérieur. Elle peut comprimer des structures nerveuses, et devenir douloureuse. La verrue plantaire ressemble à une zone circulaire ou polygonale, rugueuse, brune ou grisâtre, sur laquelle on voit parfois de petits points noirs : ce sont des vaisseaux sanguins thrombosés.

La durée d’incubation du virus est de quelques semaines ou mois.

Le virus aime les milieux humides, se transmet par simple contact avec la peau. Les verrues plantaires se transmettent souvent par le contact du pied avec un milieu humide où le virus est présent (piscine, douches d’une salle de fitness ou d’une plage...). Dans certaines professions (vétérinaire, boucher, poissonnier...), on peut attraper des verrues parce qu’on a souvent les mains humides.

On peut aussi s’auto-infecter. Chez les hommes qui ont une verrue sur le cou, par exemple: en se rasant, ils disséminent le virus aux endroits où passe le rasoir.

Réduire les risques

Evitez de marcher pieds nus dans les endroits à risques, comme une piscine, un sauna, une douche publique ou une salle de sport. Et au sortir d’une douche publique, à la plage, à la piscine..., veillez à sécher vos pieds méticuleusement avant de remettre chaussettes ou sandales. Chez vous, éventuellement, faites un petit bain de pieds à l’iso-bétadine.

L’un des membres de votre ménage est porteur de verrues ? Veillez à ce qu’il utilise la salle de bain en dernier et rincez la baignoire ensuite. Préparez-lui un tapis de bain et un essuie dont personne d’autre ne se servira.

Lavez-vous soigneusement les mains après avoir touché ou soigné une verrue.du

Les solutions pour éliminer une verrue

La durée de vie d’une verrue est irrégulière, mais dans la majorité des cas, celle-ci disparaît spontanément au bout de 2 à 5 ans. Alors pourquoi les enlever? Pour éviter qu’elle ne se multiplie, pour éviter la contagion, et aussi car elle peut être douloureuse. Enfin, c’est très rare, une verrue peut se cancériser.

Il existe plusieurs traitements possibles:

La cryothérapie à l’azote liquide : solution la plus courante pour les verrues en relief sur le dos de la main et sur le corps. On applique directement l’azote liquide sur la verrue, avec un coton-tige ou avec un spray. Et ce, durant plusieurs secondes, plusieurs fois (à plusieurs semaines d’intervalle). Le patient perçoit une sensation de brûlure provoquée par le froid. C’est d’ailleurs lui qui est responsable de la destruction du tissu infecté.

Parmi les techniques moins connues, on retrouve notamment l’électrocoagulation, qui permet de cibler les verrues à l’aide de chaleur électrique. Autres traitements plus radicaux: la chirurgie ou le traitement au laser (CO2). Leurs inconvénients (douleur, risque de dissémination des particules virales, manque d’efficacité ou cicatrices) n’en font plus des traitements de première intention.

L’immunothérapie contre le virus?

Une des solutions alternatives pour le traitement d’une verrue est l’immunothérapie. Par exemple, un antigène fabriqué à partir de levures Candida peut être injecté directement dans les verrues afin de déclencher une réponse immunitaire. L’objectif? Cibler directement le papillomavirus humain (HPV). Ce traitement est généralement réservé aux verrues multiples ou résistantes aux autres thérapies.

En 2025, la prise en charge des verrues reste individualisée. L’autotraitement est envisageable pour les formes simples. Mais en cas de douleurs, de verrues multiples, persistantes ou situées à des endroits sensibles, consulter un dermatologue reste essentiel. Et rappelons-le : mieux vaut ne pas gratter une verrue, au risque de la propager.