Peut-on manger des aliments moisis? Les bons gestes pour éviter l’intoxication

Des taches noires ou verdâtres sur la confiture, le fromage ou les légumes trahissent la présence de moisissures. Nombreux sont ceux qui, pour éviter le gaspillage, enlèvent la partie affectée et consomment le reste. Mais est-ce vraiment une bonne solution?

Les aliments ne sont pas seulement contaminés par des substances introduites de l’extérieur par l’homme, comme les pesticides. D’autres substances toxiques peuvent également se retrouver dans votre assiette de manière naturelle, notamment par le biais de la prolifération de champignons. Aussi appelés moisissures, ces-derniers peuvent en effet produire des toxines qui ne sont pas faciles à éradiquer… et loin d’être saines pour la santé. Et pourtant, il nous arrive parfois d’en consommer...

Quels risques pour la santé?

« Lorsque les moisissures ont la chance de se développer sur ou dans une denrée alimentaire, elles forment dans la plupart des cas des toxines, appelées mycotoxines. Ils ne sont pas tous produits par les mêmes champignons. On estime qu’il y a environ 200.000 champignons connus. Parmi les centaines de mycotoxines qui ont été identifiées jusqu’à présent, certaines ont attiré l’attention en raison de leurs graves effets sur la santé », explique le nutritionniste et bio-ingénieur Eric De Maerteleire.

Ces effets vont d’une intoxication alimentaire aiguë (nausées, diarrhées), en cas de consommation élevée, à des effets à plus long terme tels que des cancers. Des réactions allergiques et des problèmes respiratoires sont également possibles.

Les conditions qui favorisent l’apparition de moisissures

Habituellement, les moisissures qui se développent de manière indésirable sur les produits alimentaires sont clairement visibles et sont le signe que le produit a dépassé sa date de péremption. Ces moisissures préfèrent se développer à des températures comprises entre 28 et 33°C, en présence d’air (oxygène), dans un environnement humide. Cela explique pourquoi les maladies fongiques XE « mycotoxicoses » sont plus fréquentes dans les pays au climat chaud et humide. Mais les pays au climat plus tempéré – comme le nôtre – ne sont pas épargnés non plus.

Une récolte après de fortes pluies, un stockage dans un local mal ventilé, un nettoyage insuffisant du matériel contaminé de l’année précédente... sont des conditions qui favorisent la croissance des champignons. Les produits céréaliers et leurs dérivés (pain, pâtes...), les fruits et légumes secs, les fruits frais et leurs dérivés (jus), le café, le vin, la bière et les noix sont particulièrement sensibles aux moisissures et aux mycotoxines.

« Toutefois, il n’est pas vrai que toute croissance fongique entraîne la formation de mycotoxines dangereuses. Ces toxines se forment dans des conditions de culture très spécifiques et dans des limites de température et d’humidité assez étroites. Mais le gros problème est que, en tant que consommateur, vous ne pouvez pas savoir, au moment où vous trouvez de la moisissure sur votre nourriture, si des substances toxiques se sont formées ou non. L’aspect d’un champignon n’indique en rien la présence ou non de toxines. C’est pourquoi il vaut mieux pécher par excès de prudence et éviter toutes les moisissures indésirables », souligne Eric De Maerteleire.

Que pouvez-vous faire pour vous protéger?

La plupart des toxines fongiques n’entraînent des dommages permanents pour la santé que si elles sont très toxiques ou si elles sont consommées régulièrement en quantités limitées. Pourtant, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour éviter le contact avec les mycotoxines: