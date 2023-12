3 pistes pour un Noël vert

De l’immatériel, du furoshiki ou des cacahuètes? Ou quand des associations vous incitent à vous transformer en elfe éco-responsable pour les fêtes.

La consommation responsable, c’est consommer moins et mieux, tout en réalisant que l’acte d’achat n’est pas anodin. Des organisations en faveur de l’environnement présentent donc des pistes de cadeaux durables pour les fêtes, contribuant ainsi à la réduction de l’impact environnemental. Voici trois suggestions originales à mettre sous le sapin.

Tirage au sort de la « cacahuète »

Comme le rappelle le WWF, environ un adulte sur cinq en Belgique déclare avoir reçu des cadeaux inutiles. En optant pour l’achat de cadeaux de meilleure qualité en moindre quantité, vous contribuez à réduire le gaspillage tout en préservant un budget.

La solution? Organiser un tirage au sort avec vos amis ou votre famille selon le principe de la «cacahuète». À la place d’offrir des petits cadeaux à tout le monde, vous vous focalisez sur une personne. Avec ce système, chaque participant offre un cadeau à une personne tirée au hasard et en reçoit un en retour. Cette méthode peut être mise en œuvre de manière traditionnelle en plaçant tous les noms dans un chapeau et en tirant un papier au hasard.

Il existe aussi des outils en ligne tels que le site Drawnames.be qui permettent de réaliser ce tirage de manière virtuelle. Ce qui offre aussi des options de personnalisation, comme l’exclusion des conjoints pour qu’ils ne se tirent pas mutuellement au sort, ou pour éviter de répéter le même échange de cadeaux que l’année précédente.

L’art du furoshiki

Greenpeace promeut l’art du furoshiki, une tradition japonaise qui consiste à emballer des objets dans un simple carré de tissu en utilisant diverses techniques de nouage. Les bénéficiaires de vos cadeaux pourront conserver ces carrés de tissu et donc les réutiliser. L’objectif est évidemment de réduire le gaspillage d’emballages. Il convient de noter qu’il existe de nombreuses possibilités de personnalisation du furoshiki, que ce soit en réemployant d’anciennes cartes routières, des couvertures du magazine préféré du destinataire, des dessins d’enfants, voire même un vieux chandail.

Immatériel, mais pas immature!

Du côté des amis de la Terre (Friends of the Earth), on prône un cadeau immatériel pour les fêtes. On n’offre plus un objet matériel tangible, mais plutôt une expérience. Par exemple, pour des férus de culture, ce sera une place pour un concert ou une expo. L’idée sera aussi d’offrir des cours ou des ateliers dans un domaine qui intéresse la personne comme la cuisine, la danse, la photo… Peu importe finalement le domaine. Si les cadeaux immatériels sont souvent appréciés, c’est parce qu’ils permettent de créer des expériences mémorables, de soutenir les intérêts personnels de la personne et de réduire le gaspillage de ressources matérielles.