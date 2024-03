4 alternatives pour votre épargne

Cela fait maintenant près de deux ans que la hausse des taux domine l’actualité financière. Pourtant, le rendement des livrets reste largement décevant, mais des alternatives existent pour votre épargne.

À l’heure d’écrire ces lignes, les comptes d’épargne les plus généreux offrent un rendement global allant jusqu’à 3%. Un taux qui est de plus basé sur une importante prime de fidélité. Ce qui vous oblige à immobiliser votre épargne pendant au moins un an et sans aucune garantie d’à nouveau profiter d’un taux attractif à l’issue de ces 12 mois. En outre, avec la remontée des taux, le risque de voir vos intérêts taxés est plus important. Ils sont en effet exonérés à concurrence de 1.020 € en 2024, ce qui correspond à un capital de 34.000 € à un taux de 3%.

Les comptes à terme

L’alternative la plus comparable est le compte à terme qui est une sorte de livret avec une échéance et un taux fixés à l’avance. Les garanties sont les mêmes, notamment le mécanisme de protection des dépôts de l’État (100.000 € par personne et par établissement). Fiscalement, la différence est toutefois notable. Les intérêts d’un compte à terme sont soumis au précompte mobilier de 30% dès le premier euro. Mais la différence de rendement brut peut valoir la peine, surtout si vous risquez de dépasser le plafond d’exonération des intérêts sur votre livret. À l’heure actuelle, les meilleurs comptes à terme proposent des taux annuels bruts de 3% à 4%, soit de 2,1% à 2,8% net, pour des périodes allant de 1 an à 10 ans. N’hésitez pas à comparer les offres sur guide-epargne.be.

Historiquement, les bons de caisse étaient aussi une alternative recherchée. Leur principal atout par rapport au compte à terme était que les bons de caisse sont des titres (et non des comptes nominatifs), un avantage qui est devenu inutile depuis la disparition des titres au porteur en 2008.

La branche 21

La branche 21, ou assurance-épargne, présente plusieurs points communs avec les livrets. En termes de sécurité, le capital déposé sur un contrat de branche 21 est garanti par l’assureur et couvert par le mécanisme de protection des dépôts. En outre, vous pouvez effectuer des versements et retraits.

Le rendement est constitué d’un taux garanti complété par des (éventuelles) participations bénéficiaires dépendant des résultats financiers de l’assureur. Traditionnellement, plus le taux garanti est élevé, plus faible est le potentiel de participation bénéficiaire, et inversement.

Quand les taux montent comme en 2022, les cours des obligations baissent.

Actuellement, plusieurs compagnies proposent des contrats assortis d’un taux garanti de 2%, le maximum réglementaire actuel (sauf exceptions), pour une durée de 8 ans. Vous ne risquez ainsi pas de voir la rémunération de votre épargne chuter après un an.

Par ailleurs, vous pouvez utiliser votre contrat de branche 21 comme outil de planification patrimoniale au travers de la désignation des bénéficiaires.

L’assurance-épargne ne comporte toutefois pas que des avantages. Tout d’abord, il est important de tenir compte des frais. Outre une taxe d’assurance de 2%, des droits d’entrée allant de 0% à 6% (dépendant du contrat et de votre intermédiaire) sont prélevés sur chaque versement. Des frais de rachat sont aussi possibles.

Fiscalement, les intérêts sont exonérés, sauf en cas de retrait au cours des 8 premières années du contrat. Un précompte de 30% est alors prélevé sur la base d’un taux d’intérêt fictif de 4,75% (!!!). À noter que le seul critère est l’âge du contrat, même si les capitaux sont restés moins longtemps.

Les fonds d’obligations

Schématiquement, le rendement d’une branche 21 dépend avant tout du rendement que peut obtenir l’assureur en plaçant les capitaux sur les marchés financiers, essentiellement en obligations. Vous pouvez court-circuiter la compagnie en investissant directement en obligations, qui sont pour rappel des titres représentatifs d’un prêt (généralement à un État ou une entreprise). À titre d’exemple, les obligations d’entreprises de qualité (avec une bonne note de solvabilité) en euros affichaient en moyenne un rendement annuel d’un peu plus de 4% fin 2023.

Pour plus de facilité, vous pouvez opter pour un fonds et ainsi déléguer le choix des titres. Ce qui n’est pas une mince affaire sur les marchés obligataires où l’offre est pléthorique, les conditions parfois très techniques et les montants à investir conséquents (jusqu’à plus de 100.000 €).

Pour un investisseur particulier, il y a toutefois une différence fondamentale entre un produit d’épargne classique (ou l’achat direct d’une obligation) et un fonds d’obligations: l’influence de l’évolution des taux. Le rendement d’un fonds dépend des intérêts perçus, mais aussi de l’évolution des cours des obligations en portefeuille, principalement influencés au jour le jour par les taux de référence. Quand les taux montent comme en 2022, les cours des obligations baissent. Maintenant que l’inflation ralentit, les stratégistes s’attendent plutôt à un recul des taux, ce qui ferait monter les cours et doperait les rendements de fonds.

D’un point de vue fiscal, tant les coupons que les plus-values des fonds en obligations sont soumis au précompte mobilier de 30% depuis l’instauration de la taxe Reynders en 2006.

Les actions immobilières

Un niveau plus haut sur l’échelle des risques, vous pouvez vous tourner vers les actions de sociétés immobilières réglementées (SIR), surtout belges pour éviter la double imposition des coupons (retenue à l’étranger et précompte mobilier de 30% en Belgique). Une SIR historique et diversifiée comme Cofinimmo offre un rendement de dividende net de 6%. Citons aussi les spécialistes des maisons de repos Aedifica (rendement net de 5%) et Care Property Invest (6%), Xior (4%) actif dans les kots pour étudiants ou Inclusio (4%) dans les logements sociaux. Les perspectives du marché immobilier sont contrastées dans l’environnement actuel, mais cela est compensé par une décote de ces actions par rapport à la valeur de leur patrimoine immobilier.