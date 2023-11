5 déclarations de volonté anticipées

Ces cinq déclarations de volonté anticipées vous permettent de prévoir que tout se passera comme vous le souhaitez le moment venu. Vous pouvez même faire enregistrer trois d’entre elles.

Même si le sujet de la fin de vie demeure très délicat, vous avez tout intérêt à l’aborder. Cela peut être rassurant pour vos proches et vous pouvez ainsi indiquer clairement ce que vous souhaitez pour vous-même. Il peut s’agir du refus de certains traitements, du devenir de votre corps après le décès, etc.

Cinq déclarations de volonté anticipées peuvent vous y aider. Elles peuvent également être d’une grande aide au personnel soignant. En rédigeant ces documents, vous donnez vous-même des directives claires sur différents aspects de votre fin de vie, en cas de situations dans lesquelles vous ne seriez plus en mesure d’exprimer vos souhaits. Ces déclarations ne prennent effet qu’en cas d’incapacité en raison d’une maladie, d’un coma, d’une paralysie ou d’une démence.... Pour vous assurer que vous rédigez correctement les documents et que vos volontés seront respectées, vous pouvez télécharger les cinq déclarations de volonté et consulter un explicatif sur le site du Projet de soins personnalisé anticipé, www.pspa.be. Vous ne disposez pas d’internet? Chaque plateforme de soins palliatifs (une par province) dispose d’un certain nombre de PSPA en version papier. Vous pouvez dès lors directement les contacter ou passer par votre médecin généraliste pour en obtenir un exemplaire.

Les cinq déclarations de volonté sont:

La déclaration anticipée négative – refus de traitements/d’examens, valable dans une certaine situation ; La déclaration anticipée d’euthanasie ; La déclaration des dernières volontés quant aux obsèques ; La déclaration de don d’organes ; Le don du corps à la science.

La plus connue est sans doute la déclaration anticipée d’euthanasie, à ne pas confondre avec la demande d’euthanasie. Elle vous permet de déclarer que vous souhaitez être euthanasié dans le cas où vous seriez dans un état comateux irréversible (et que vous ne pouvez donc plus exprimer votre volonté). La déclaration concerne uniquement cette situation! Vous ne pouvez pas établir de déclaration anticipée d’euthanasie pour d’autres cas de figure.

Valables à vie

Auparavant, vous deviez renouveler la déclaration anticipée d’euthanasie tous les cinq ans, ce qui n’est plus le cas pour les déclarations établies ou confirmées depuis le 2 avril 2020. Si vous aviez rédigé une déclaration anticipée d’euthanasie avant cette date, vous devez la renouveler une dernière fois à la fin du délai de 5 ans. Ensuite, elle sera valable à vie comme toutes les déclarations récentes. Les quatre autres déclarations de volonté anticipées sont valables à vie dans tous les cas.

Enregistrement

Si vous avez établi une déclaration de volonté que vous avez datée et signée, elle est valable et doit être appliquée. Bien entendu, il est important que certaines personnes sachent que vous avez établi une telle déclaration: votre famille, votre médecin (généraliste), votre représentant dans le cadre de la loi sur les droits des patients (que vous avez peut-être désigné vous-même) ou votre personne de confiance.

Trois déclarations de volonté (euthanasie, don d’organe et dernières volontés pour les obsèques) peuvent être enregistrées à la commune. Ainsi, vous avez une garantie supplémentaire que votre déclaration ne sera pas égarée le moment venu.

Pour enregistrer une déclaration anticipée, vous devez vous rendre au service population de la ville ou commune où vous êtes domicilié. À l’exception de la déclaration de don d’organes, que vous pouvez compléter en ligne via Masante.be, vous devez vous rendre dans votre commune pour l’enregistrement. Munissez-vous du document signé et de votre carte d’identité. Pour l’enregistrement de votre déclaration anticipée d’euthanasie, vous aurez également besoin d’une copie de la carte d’identité des témoins.

Votre déclaration de volonté est ensuite enregistrée dans une base de données électronique nationale que les prestataires de soins peuvent consulter. Imaginons que vous soyez inconscient après un accident, le médecin peut retrouver votre déclaration rapidement et à tout moment. À noter que le médecin n’est pas tenu de compulser le registre.

Il n’est pas possible d’enregistrer une déclaration anticipée négative. Il est donc d’autant plus important que vous l’ayez avec vous et que vos proches en aient connaissance.

À noter que l’enregistrement des trois déclarations de volonté pouvant l’être n’est pas obligatoire. Ce n’est pas parce que vous pouvez les faire enregistrer que vous devez le faire. Il s’agit simplement d’une précaution supplémentaire afin de vous assurer que le document pourra être retrouvé. Grâce à Izimi, le coffre-fort numérique proposé par les notaires, vous pouvez également partager en toute sécurité vos volontés et décisions avec les membres de votre famille.