À quoi devrait ressembler une pension?

La compagnie d’assurance-vie NN a récemment organisé un débat sur les pensions, rassemblant plusieurs experts. Ils ont discuté de ce que devrait impliquer une « véritable » réforme des pensions.

Dans le numéro de mars du Plus Magazine, vous trouverez un dossier spécial appelé « Épargner pour sa retraite », avec quelques conseils pour épargner intelligemment. On se penche également sur le deuxième pilier de la pension, la pension complémentaire, que de nombreux salariés constituent par l’intermédiaire de leur employeur, et la question de savoir s’il vaut mieux la prendre sous forme de rente ou de capital. Dans notre pays, la plupart des plans de retraite sont des plans avec versement d’un capital. En tant que salarié, vous pouvez choisir de convertir ou non ce capital en rente. Pour la plupart des travailleurs, ce n’est pas une bonne idée aujourd’hui, surtout pour des raisons fiscales. La rente vous assure néanmoins un revenu complémentaire tout au long de votre vie. Même si, bien sûr, on ne sait pas combien de temps cela durera.

Mais revenons aux « fondamentaux » : quels sont les piliers de la pension? Et comment se fait-il qu’après 10 ans de discussions sur une réforme des pensions, il n’y ait toujours pas de réforme structurelle?

Nous en avons parlé avec Bart Chiau, professeur d’économie et expert chez l’assureur NN. Lors de la « NN Pension Day », l’assureur a organisé un débat sur les pensions avec plusieurs professeurs (Yves Stevens – KU Leuven, Jean Hindriks – UC Louvain et Hans Van Meerten – Université d’Utrecht) et la CCO de NN, Heidi Cortois.

Comment les pensions des salariés et des indépendants sont-elles constituées?

Bart Chiau : « Notre pension est basée sur différents piliers. Le premier est la pension légale que vous recevez du gouvernement, le deuxième pilier est la pension complémentaire qu’un grand pourcentage de travailleurs accumulent auprès de leur employeur (mais les montants varient énormément), et les indépendants peuvent également constituer une pension complémentaire avec la PCLI (Pension Complémentaire Libre pour Indépendants), l’EIP (Engagement individuel de pension) ou la CPTI (Convention de pension pour travailleurs indépendants). Le troisième pilier est l’épargne-pension, fiscalement avantageuse, à souscrire auprès d’une banque (épargne-pension) ou d’un assureur (assurance-pension) ainsi que l’épargne à long terme. Ensuite, il y a éventuellement un quatrième et cinquième pilier: votre propre épargne (sans avantage fiscal) et votre propre maison. »

Lors de votre débat sur les pensions, vous avez souligné à plusieurs reprises qu’il y a eu des petits changements pendant 10 ans, mais pas de réforme majeure. Le professeur Jean Hindriks (qui faisait partie de la Commission des Pensions qui a formulé certaines recommandations au gouvernement) a suggéré que nous devrions abandonner l’âge de la retraite et nous concentrer sur le nombre d’années travaillées. Qu’en pensez-vous?

Bart Chiau : « En effet, on pourrait dire: celui qui commence tôt peut partir plus tôt. Celui qui commence à travailler tard, par exemple parce qu’il a étudié plus longtemps, ne pourra partir à la retraite que plus tard. On ne tiendrait alors pas compte de l’âge, mais du nombre d’années pendant lesquelles quelqu’un a été actif et a cotisé. Chez NN, nous sommes favorables à cette idée, même si parfois on entend des critiques. Notamment car les médecins devraient alors travailler jusqu’à un âge avancé. Le fait est que nous devrions tous travailler beaucoup plus longtemps pour avoir un système de retraite abordable. Or, le taux d’emploi en Belgique entre 54 et 65 ans est bien inférieur à celui des Pays-Bas, par exemple.

Pour un système abordable, nous devons rester actifs plus longtemps. Cela ne doit pas nécessairement être à temps plein. Il a été question autrefois d’une retraite à temps partiel, un dispositif qui vous permet de travailler et de cotiser en même temps. De cette manière, les gens cotisent plus longtemps, ce qui est important. Nous pouvons ainsi renforcer le premier pilier de la pension, et améliorer la confiance de la population dans notre système.

Cependant, les systèmes de retraite anticipée devraient être progressivement supprimés. Les pensions élevées des fonctionnaires devraient également être limitées. »

Une mesure a-t-elle été prise à cet égard? En ce sens qu’un plafond sera fixé pour la péréquation de la pension des fonctionnaires. Lors du débat, on plaidait en faveur d’une réforme progressive. Un mot qui est souvent revenu est « confiance ». Vous devez vous assurer en tant que décideur politique de ne pas perdre la confiance de la population. Beaucoup de jeunes pensent aujourd’hui qu’il n’y aura plus de pension légale pour eux plus tard. Ce n’est pas une bonne chose...

Bart Chiau : « Avec une réforme progressive seule, nous n’allons pas y arriver. Il faut quelque chose de significatif, sinon vous perdez la confiance des citoyens. Le système de pensions actuel est totalement obsolète, il n’est plus ‘à jour’ par rapport aux tendances et modes de vie actuels. Nous devons agir rapidement car le système est insoutenable.

« Le plafonnement de la péréquation de la pension des fonctionnaires » est déjà un pas dans la bonne direction mais des efforts supplémentaires sont nécessaires. Les systèmes de pensions – fonctionnaires, salariés, indépendants – devraient être harmonisés. L’accumulation via les différents piliers compense cela. Mais la pension complémentaire n’est pas la même pour tous, et les fonctionnaires, comme tout le monde, peuvent aussi se constituer un capital supplémentaire par le biais du troisième pilier, avec des avantages fiscaux. »

Une question importante est également: à quoi devrait ressembler une pension?

Bart Chiau : « Notre gouvernement devrait fournir un paquet de base. Une bonne pension devrait vous permettre de maintenir votre niveau de vie. Cela ne veut pas dire que vous devriez pouvoir vous offrir chaque année des croisières de luxe. Les dépenses moyennes des retraités peuvent bien sûr varier considérablement. Surtout pendant la ‘période active de la retraite’. Une chose est sûre: arrivé à un certain âge, la période de soins coûte cher à tout le monde. »

Être propriétaire d’un logement est-il un élément important?

Bart Chiau : « Certainement. Si vous examinez les études européennes, la Belgique a un système de retraite moyen. Mais d’autre part, le nombre de retraités propriétaires de leur logement est beaucoup plus élevé en Belgique. C’est en soi une tirelire très importante! »

En ce qui concerne la pension complémentaire, la plupart des travailleurs peuvent actuellement choisir entre un paiement sous forme de rente ou de capital. Actuellement, un paiement sous forme de rente n’est pas fiscalement intéressant. Mais pourrait-on également envisager une combinaison des deux : une partie en capital (vous décidez alors vous-même de ce que vous en faites) et une partie en rente?

Bart Chiau : « Chez NN, nous plaidons pour qu’il soit possible de choisir entre le capital et la rente, ou une combinaison des deux. Mais cela nécessite encore des ajustements fiscaux et la possibilité de mettre en place des rentes modernes.

Aujourd’hui, nous disposons d’un produit de rente qui intéresse d’autres épargnants, pas seulement pour les retraités. En gros, vous confiez votre capital à votre assureur, contre un taux d’intérêt garanti à vie. À votre mort, la valeur résiduelle de votre capital va à la personne que vous avez désignée comme bénéficiaire. C’est important, car la raison pour laquelle les gens ne choisissent pas une rente lors du paiement de leur assurance groupe est que cette épargne est « perdue » en cas de mort prématurée. Le produit NN investit dans un fonds d’assurance-vie. »

En général, que peut/doit faire un gouvernement?

Bart Chiau : « Nous devons continuer à travailler sur un système de pension solide. De plus, il est également de la responsabilité du gouvernement de bien informer les gens. MyPension est un très bon outil à cet égard, car vous pouvez voir le montant de votre pension légale, la date légale et éventuellement anticipée pour partir à la retraite, et les conséquences de certains choix de carrière sur le montant de votre pension. Bien sûr, vous devez consulter à temps! Car si l’on part du principe qu’il faut ajouter, disons, 1000 euros par mois, il faut commencer à économiser à temps… »