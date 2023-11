Arrondir vos fins de mois en tant qu’indépendant après votre pension

Les personnes âgées qui souhaitent se faire un peu d’argent en plus pendant leurs vieux jours peuvent facilement démarrer une activité d’indépendant. Il ne faut néanmoins pas oublier certains points, selon Acerta.

Selon les chiffres d’Acerta, les pensionnés n’ont jamais été aussi nombreux à se lancer en tant qu’indépendants qu’au cours de ces deux dernières années.

Revenus complémentaires illimités?

En tant que pensionné, vous pouvez percevoir des revenus complémentaires illimités à partir de l’année où vous atteignez l’âge légal de la pension, qui est aujourd’hui fixé à 65 ans. Il est également possible de le faire plus tôt, mais votre carrière doit alors compter au moins 45 ans. Or, des chiffres récents montrent qu’un tiers des Belges mettent fin à leur carrière plus tôt. N’oubliez donc pas que si vous commencez à générer des revenus avant l’âge légal de la pension ou si vous avez moins de 45 années de carrière, vous devrez limiter vos revenus. Car si vos revenus professionnels dépassent les plafonds fixés, le Service Pensions réduira ou suspendra complètement votre pension.

Attention à vos impôts

Une fois pensionné, vous avez en principe droit à une réduction d’impôt. Le montant précis de cette réduction dépend de votre revenu net imposable total. Si vous commencez donc à générer des revenus complémentaires, ils seront également versés dans ce pot, ce qui peut avoir une incidence sur votre réduction d’impôt. L’impact est d’autant plus important que votre pension et/ou vos revenus complémentaires sont élevés. Un conseil: surveillez de près le montant de vos revenus totaux afin de prendre les mesures qui s’imposent en temps utile, car le décompte n’a lieu que l’année suivante.

Quid de vos cotisations sociales?

Si vous continuez à travailler comme indépendant après votre départ à la pension, vous continuerez en principe à payer des cotisations sociales. Toutefois, ces cotisations sont moins élevées et s’élèvent à 14,7 % de vos revenus professionnels au lieu du taux normal de 20,5 %. En outre, une large dispense est prévue. Si vos revenus professionnels nets sont inférieurs à 3630,82 euros par an, vous ne paierez plus de cotisations sociales.

Source: Acerta

