Si vous avez souscrit une assurance obsèques, lors de votre décès, vos proches percevront une somme pour régler les frais d’inhumation ou de crémation. Attention, ce n’est pas une assurance décès !

Il est fréquent de confondre l’assurance décès avec l’assurance obsèques. Près de la moitié des personnes ne connaissent pas cette différence », selon le Baromètre de la sérénité financière. Les deux assurances n’ont pas la même finalité. D’une part, il s’agit de payer des funérailles. D’autre part, il s’agit de protéger vos proches des conséquences financières de votre décès.

L’assurance obsèques ou funérailles

Ce type d’assurance prévoit le versement de montants définis afin de couvrir, totalement ou partiellement, les frais funéraires de l’assuré. Des funérailles coûtent en moyenne 7.000/7.500 € avec le transport et les soins du défunt, le cercueil, l’inhumation, incinération avec dispersion ou urne, le service religieux, le funérarium, etc.

Choisir un bénéficiaire

L’une des particularités de l’assurance obsèques est la liberté du souscripteur dans le choix du bénéficiaire, qu’il s’agisse d’un proche ou encore de l’entreprise de pompes funèbres chargée d’organiser les funérailles. Cette flexibilité permet d’assurer que le capital sera utilisé selon les volontés de l’assuré. Et s’il y a trop d’argent par rapport au coût des funérailles? Le solde sera versé aux bénéficiaires désignés .

Les primes

Il existe deux types de primes: unique ou périodique. Chez certains assureurs, une prime unique est obligatoire à partir d’un certain âge, par exemple 66 ans et pas au-delà du 80e anniversaire.

Nous avons fait une simulation de tarif pour une assurance obsèques de 7.500 € pour une personne de 50 ans. La prime serait de 34 € par mois sur 20 ans ou 399 € par année ou alors payable en prime unique de 5.739 €.

Et si on arrête les versements? L’assurance reste active, mais le capital final sera bien évidemment proportionnel aux primes versées.

Délais de carence

L’assurance obsèques est une assurance à vie. Cela signifie que si le décès survient avant que toutes les primes soient payées, les proches vont percevoir le montant total assuré. Mais attention, il peut y avoir une période d’attente de deux ans pour un remboursement complet. On parle de délai de carence. Imaginons un décès suite à une maladie seulement 9 mois après la signature du contrat, alors seulement 25% du capital assuré sera couvert. Il n’y a pas de délais de carence en cas de décès accidentel.

Concernant l’acceptation médicale? La plupart des assureurs obsèques vous demandent de remplir un certificat de santé avec des questions portant sur la taille, le poids, les maladies, la consommation de tabac. Les autres ne vont pas vous demander pas de remplir un certificat médical ou un questionnaire médical, mais ils vont en contrepartie alors appliquer un délai de carence (lire plus haut).

Quid des frais?

Chaque nouvelle prime versée est soumise à une taxe de 2% comme pour toute assurance-vie. Il n’y a pas d’avantage fiscal sur les primes. Par ailleurs, il existe des frais de rachat de l’ordre de 5% si vous désirez récupérer l’argent déjà investi.

Tenir compte de l’inflation

Si un décès survient 25 ou 30 ans après la souscription, le capital initial pourrait avoir perdu une partie de sa valeur réelle. Si vous souscrivez une assurance obsèques à 60 ans pour un montant de 5.000 €, en anticipant une espérance de vie de 30 ans, il est probable qu’avec une inflation de 3 % par an, le coût réel des funérailles sera d’environ 12.000 € à terme. C’est pourquoi il existe des formules d’assurance obsèques avec indexation. Mais ne vous attendez pas à des miracles, la clause d’indexation d’un contrat que nous avons analysée ne compense que partiellement l’érosion financière au fil des ans. Car elle permet une augmentation du capital à hauteur de seulement 2 % par an.



L’assurance décès, un filet de sécurité pour les proches

Près de 10 % des Belges ne vivent pas jusqu’à l’âge de la retraite. Un chiffre qui souligne l’importance de prévoir l’imprévisible. C’est dans ce cadre que l’assurance décès se présente comme un moyen de protéger ses proches face aux aléas de la vie. Car quand un des deux revenus du ménage disparaît, 75% des dépenses du ménage demeurent souvent.

Une assurance décès est avant tout une forme d’assurance-vie, mais plus limitée. Si le décès ne survient pas durant la période du contrat, aucun montant n’est versé. C’est une différence de taille avec l’assurance obsèques.

Assurer la perte de revenus

La destination des fonds est également différente. En cas de décès, elle permet de compenser la perte de revenus et d’assumer les charges financières comme le loyer, les études des enfants ou encore les droits de succession. L’exemple le plus courant d’assurance décès est l’assurance solde restant dû en branche 21 dans le cadre d’un prêt hypothécaire.

Quel montant assurer et quelle prime ? Un assureur propose une formule qui intègre trois données pour évaluer le montant à assurer: votre revenu futur (salaire mensuel net x 12 mois x le nombre d’années à protéger), les frais liés à votre décès (funérailles + droits de succession), et le capital supplémentaire que vous souhaitez laisser à vos proches. Le montant de la prime dépendra de plusieurs facteurs: le capital assuré, l’état de santé de l’assuré, évalué via un questionnaire ou un examen médical. Pour le coût de la prime, nous avons fait une simulation pour une personne de 60 ans et un montant à assurer de 50.000 €. Le tarif non-fumeur sera de 140 € par mois sur dix ans.

Quelle différence avec une assurance-vie?

« Les assurances décès sont des assurances-vie, mais toutes les assurances-vie ne sont pas des assurances décès », disent les courtiers. L’assurance-vie ne se limite pas à la protection en cas de décès, elle peut aussi servir d’outil d’investissement, comme c’est le cas avec les contrats des branches 21 et 23. Ces derniers permettent de capitaliser de l’argent jusqu’à une date fixée, offrant ainsi une rentabilité (potentielle).

L’assurance décès, en revanche, a une fonction beaucoup plus spécifique. Contrairement aux assurances d’épargne ou de placement, elle ne génère aucun rendement.

Enfin, notons que le cadre d’une assurance-vie ou d’une assurance groupe mise en place par votre employeur, il existe également une garantie complémentaire décès qui prévoit que le capital revienne aux bénéficiaires désignés si l’assuré décède avant l’échéance du contrat.