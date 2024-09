La FSMA (Autorité des services et marchés financiers) a constaté une hausse du nombre de signalements de consommateurs concernant ce que l’on appelle les « recovery rooms ». Ce type de fraude aurait en effet augmenté de pas moins de 60% par rapport à la même période en 2023. Nos conseils pour reconnaitre cette fraude et s’en prémunir.

Qu’est-ce que c’est ?

La fraude de type recovery room est une arnaque dans laquelle des escrocs proposent aux victimes de fraude à l’investissement de les aider à recouvrer leurs pertes ou à récupérer les avoirs qu’elles ont perdus. Ils peuvent par exemple leur suggérer de racheter leurs actions sans valeur ou de lancer pour eux une action en justice.

Les malfrats demandent toujours à être payés pour leurs services. Les victimes de fraude à l’investissement doivent payer cette rémunération à l’avance. Malgré les promesses faites par les fraudeurs, les victimes ne récupèrent pas d’argent. Elles perdent en plus les rétributions qu’elles ont versées pour cette prétendue aide.

Les victimes ont le plus souvent entre 50 et 69 ans

En 2023, la FSMA a reçu 2170 signalements de fraude à l’investissement en ligne, un chiffre record. L’année 2024 est néanmoins bien partie pour battre ce record. Cette hausse révèle aussi que les consommateurs ont de plus en plus le réflexe de contacter la FSMA avant de donner suite à une offre, ce qui est une bonne chose.

Alors que la FSMA a reçu un total de 925 signalements au cours du premier semestre 2023, cette année, le compteur atteint déjà 1332 signalements d’activités illicites pour la même période. Plus d’un tiers des personnes qui contactent la FSMA sont âgées de 50 à 69 ans. Ces personnes disposent en effet souvent d’une plus grande marge de manœuvre financière pour investir car elles ont généralement déjà remboursé l’achat de leur maison et leurs enfants ont quitté le domicile familial. Mais bien souvent, elles ne sont pas très au fait des bonnes pratiques et des pièges à éviter sur le web.

« Au travers de Wikifin, le programme d’éducation financière de la FSMA, nous continuerons également à sensibiliser à la fraude à l’investissement et à mettre à disposition des informations et des conseils fiables sur les questions d’argent », explique ​Jean-Paul Servais, Président de la FSMA.

Si vous avez été victime d’une fraude à l’investissement, nous vous conseillons de toujours porter plainte auprès de votre police locale ;

auprès de votre police locale ; Soyez extrêmement prudent si vous découvrez sur les médias sociaux ou sur Internet une publicité où l’on vous propose de vous aider à récupérer de l’argent perdu ;

ou sur une publicité où l’on vous propose de vous aider à récupérer de l’argent perdu ; Si une personne vous contacte par téléphone sans que vous l’ayez demandé et vous propose de récupérer les fonds que vous avez perdus, demandez-lui comment elle a découvert que vous aviez perdu de l’argent. Les signalements de fraude ne sont communiqués qu’aux autorités judiciaires et non à des entreprises privées ;

et vous propose de récupérer les fonds que vous avez perdus, demandez-lui comment elle a découvert que vous aviez perdu de l’argent. Les signalements de fraude ne sont communiqués qu’aux autorités judiciaires et non à des entreprises privées ; Si l’on vous demande de verser au préalable un certain montant , ne donnez pas suite et coupez tout contact ;

, ne donnez pas suite et coupez tout contact ; Les autorités de supervision financière telles que la FSMA n’ont pas compétence à récupérer des fonds perdus et ne prendront donc pas contact dans ce but avec des victimes de fraude à l’investissement.

Agir pour se protéger

Voulez-vous vérifier si les opérations qui vous sont proposées sont conformes à la réglementation financière ? Utilisez alors la fonction de recherche sur le site de la FSMA. Vous pouvez également contacter directement la FSMA via le formulaire de contact pour les consommateurs.