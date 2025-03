Combien coûte vraiment un enfant en Belgique? Le chiffre qui surprend

Le coût d’un premier enfant jusqu’à ses 25 ans pourrait atteindre 264.000 euros, selon une nouvelle analyse de l’assureur AG. De quoi donner le vertige à de nombreux ménages...

Combien coûte un enfant au total? Une estimation pas toujours évidente à faire, tant elle comprend divers critères variables. Une étude récente menée par l’assureur AG, basée sur les chiffres du Gezinsbond, donne aujourd’hui une idée plus précise de ce « poste de dépenses ». 264.000 euros, c’est ce que dépenserait une famille belge pour son premier enfant et ce, jusqu’à ses 25 ans.

Élever un enfant: un coût qui s’étale sur 25 ans

L’étude part d’un ménage moyen, dont le revenu net s’élève à environ 3908 euros. Les experts ont analysé la différence de dépenses entre un couple avec et sans enfant. Résultat? Le coût moyen d’un enfant s’élève à 807 euros par mois. Sur 25 ans, cela représente déjà plus de 232.000 euros. Un montant qui comprend l’alimentation, les vêtements, les loisirs, les soins de santé, le matériel scolaire… Et ce chiffre grimpe à 264.000 euros si l’on inclut les frais de crèche, les études, et d’autres dépenses imprévues.

Des frais qui ont tendance à baisser à mesure que la famille s’agrandit. Dans une famille avec plus d’un enfant, certaines dépenses – comme la poussette, les jouets et le baby-sitting, par exemple – peuvent en effet être réparties sur plusieurs enfants. Le coût moyen par enfant est donc un peu moins élevé.

Presqu’autant qu’une maison

Ce chiffre est frappant lorsqu’on le compare au prix de l’immobilier en Belgique. Le prix médian d’une maison 2 ou 3 façades s’élevait à 275.000 euros fin 2024, selon les données de Statbel (l’Office belge des statistiques). Le coût d’un enfant approche donc celui d’un bien immobilier… et dépasse même le prix moyen d’un appartement (environ 245.000 euros)!

Certes, les enfants coûtent chers, et heureusement, on ne paie pas tout en une fois. Mais pour les parents comme pour les grands-parents qui souhaitent aider leurs (petits-)enfants, il est important de préparer ce budget progressivement. « L’importance de l’éducation financière et d’une bonne planification financière dès le plus jeune âge est une fois de plus clairement illustrée », souligne Benny De Wyngaert, Managing Director Life chez AG.

Les solutions envisageables? Épargner sur un compte d’épargne traditionnel est le premier réflexe de nombreux parents. Une première étape intéressante, mais qui ne suffit pas. D’autant que l’épargne ne rapporte aujourd’hui plus grand-chose. Pour sécuriser un capital plus important, une assurance-épargne défensive de la branche 21 peut être une autre option. Et si vous acceptez le risque, vous pouvez obtenir un rendement potentiellement plus élevé grâce à un produit de la branche 23, liée à des fonds open.

Le plus important? Commencer tôt. Même de petits montants versés chaque mois peuvent porter leurs fruits sur le long terme.