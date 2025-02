Contrats dynamiques: une opportunité à saisir pour réduire sa facture d’électricité?

Face aux tarifs élevés de l’énergie, de nouvelles solutions permettraient d’économiser jusqu’à 200 euros par an, selon une étude du comparateur CallMePower. Mais ces nouveaux contrats – les contrats dynamiques – sont-ils vraiment avantageux pour tous? Décryptage.

Les contrats dynamiques seront bientôt disponibles en Wallonie et à Bruxelles. Selon une étude du comparateur CallMePower, sur une base annuelle, les contrats dynamiques en Flandre coûtent en moyenne 200€ moins cher que les contrats fixes, et en moyenne 50€ moins cher que les contrats variables. De quoi présager de belles économies, sous certaines conditions.

Qu’est-ce qu’un contrat dynamique?

Un tarif dynamique pour l’électricité est un contrat dans lequel le prix de l’électricité varie d’heure en heure, en fonction de l’offre et de la demande sur le marché de gros de l’électricité. Contrairement aux contrats fixes (où le prix reste le même pendant toute la durée du contrat) et aux contrats variables (qui s’ajustent périodiquement, mais pas en temps réel), un tarif dynamique reflète directement les fluctuations du marché.

« En général, les prix baissent aux heures où il y a beaucoup d’énergie renouvelable disponible, plus précisément entre 13 et 17 heures, ainsi qu’aux heures où la demande est faible, comme la nuit« , précise Test-Achats.

Ce type de tarif sera lancé dès le mois d’avril 2025 à Bruxelles, et en juillet 2025 en Wallonie. Des fournisseurs tels que Luminus et ENGIE ont déjà confirmé qu’ils y offriraient bientôt un tarif dynamique. D’autres fournisseurs devraient bientôt leur emboîter le pas. Les consommateurs peuvent néanmoins déjà demander le placement d’un compteur communicant auprès de leur gestionnaire de réseaux de distribution afin de pouvoir bénéficier de ce tarif dès son apparition.

Un moyen de maîtriser son budget, à condition d’adopter de bons réflexes

Comme expliqué au-dessus, ce type de contrat permet déjà aux Flamands d’économiser en moyenne plus de 200€ par an par rapport à un contrat fixe, et plus de 50€ par rapport à un contrat variable. Adopter un contrat dynamique peut donc être un choix judicieux, mais il demande de la vigilance.

Comment tirer parti d’un contrat dynamique?

L’électricité que vous achetez chaque heure est facturée au prix de l’heure en question. Un contrat dynamique n’est donc réellement avantageux que si l’on adapte sa consommation aux heures creuses, où l’électricité est la moins chère. Voici quelques stratégies pour optimiser son usage:

Utiliser ses appareils énergivores au bon moment : vous devez utiliser vos appareils énergivores tels que votre borne de recharge de véhicule électrique ou votre pompe à chaleur pendant les heures où les tarifs sont les plus bas. Par exemple, « le prix médian de l’électricité à 14h n’est que de 4,24 c€/kWh, alors qu’à 19h, il est généralement plus de deux fois supérieur, avec environ 9,97 c€/kWh », précise Leonie Willems, experte en énergie chez CallMePower.

: vous devez utiliser vos appareils énergivores tels que votre borne de recharge de véhicule électrique ou votre pompe à chaleur pendant les heures où les tarifs sont les plus bas. Par exemple, « le prix médian de l’électricité à 14h n’est que de 4,24 c€/kWh, alors qu’à 19h, il est généralement plus de deux fois supérieur, avec environ 9,97 c€/kWh », précise Leonie Willems, experte en énergie chez CallMePower. Programmer ses équipements : le lave-vaisselle, la machine à laver, le ballon d’eau chaude et tous les autres appareils électro qui ne nécessitent pas d’être allumés en permanence peuvent être réglés pour fonctionner aux heures les plus avantageuses.

: le lave-vaisselle, la machine à laver, le ballon d’eau chaude et tous les autres appareils électro qui ne nécessitent pas d’être allumés en permanence peuvent être réglés pour fonctionner aux heures les plus avantageuses. Surveiller les prix de l’électricité: les tarifs horaires étant connus à l’avance, un simple suivi (via une application ou le site du fournisseur) permet d’optimiser sa consommation.

« Un contrat dynamique demande un certain effort, car il est important de suivre de près votre consommation d’électricité et de l’aligner sur les prix horaires », ajoute Leonie Willems.

Quels sont les risques et inconvénients?

Malgré les économies potentielles, ces contrats ne conviennent pas à tous les ménages:

Nécessité d’adaptation : contrairement aux contrats fixes où l’on paie toujours le même prix, un contrat dynamique demande un certain engagement et une surveillance régulière.

: contrairement aux contrats fixes où l’on paie toujours le même prix, un contrat dynamique demande un certain engagement et une surveillance régulière. Hausse possible de la facture si mal utilisé : si vous consommez beaucoup d’électricité aux heures où les prix sont élevés (en début de soirée, par exemple), vous risquez de payer plus cher qu’avec un contrat classique.

: si vous consommez beaucoup d’électricité aux heures où les prix sont élevés (en début de soirée, par exemple), vous risquez de payer plus cher qu’avec un contrat classique. Pas forcément adapté aux habitudes de vie de chacun: pour les personnes qui passent la majeure partie de la journée hors de chez elles et utilisent l’électricité surtout en soirée, l’économie peut être plus difficile à réaliser.

“Il faut également comparer les contrats dynamiques entre eux, car tous ne sont pas avantageux », met en garde Leonie Willems. « Il existe actuellement une différence de près de 100 € par an entre le contrat dynamique le moins cher et celui le plus cher, sans compter les éventuelles promotions disponibles. »