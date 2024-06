Encore rentable, le solaire?

Plusieurs zones d’ombre planent sur l’investissement dans le photovoltaïque. Le rendement d’une installation pour un particulier dépend du prix de l’électricité, des réglementations régionales, de l’état du réseau, etc. Alors, gagne-t-il encore de l’argent avec tous ces bâtons dans les roues ? Réponses.

La guerre en Ukraine et l’explosion des factures d’énergie ont provoqué une ruée sur les panneaux photovoltaïques, les consommateurs voulant produire eux-mêmes leur électricité. En 2023, les ménages belges ont donc fait installer 100.000 installations de panneaux photovoltaïques en plus. Cela représente l’équivalent de la production de 500 MVA ou une demi-centrale nucléaire injectée sur le réseau basse tension !

Zone d’ombre n° 1: le réseau doit être modernisé

Le hic, c’est que le réseau électrique actuel n’est pas totalement adapté. Chez le gestionnaire de réseau de gaz et d’électricité Ores, on estime qu’il faudra de cinq à dix ans, dans certaines régions, pour moderniser le réseau. Outre des considérations budgétaires et techniques, cette modernisation repose aussi sur le bon-vouloir des communes avec l’octroi de permis pour de nouvelles cabines électriques et l’avancement du placement des compteurs électriques intelligents chez les particuliers.

Zone d’ombre n° 2: le réseau n’est pas toujours adapté

C’est une conséquence de la première zone d’ombre. L’augmentation incroyable du nombre d’installations solaires a pour résultat des problèmes, dans certains quartiers, de décrochage des onduleurs de panneaux photovoltaïques lors des périodes de forte luminosité et donc de grande production d’électricité.

Le décrochage des onduleurs, c’est quand le réseau électrique surchargé provoque la mise en mode de sécurité de l’installation photovoltaïque de l’habitation. Objectif : protéger à la fois l’installation électrique de la maison et le réseau public. Mais cela entraîne une panne de production d’électricité pour le particulier. Son installation ne produit plus rien. Le particulier doit même payer pour de l’électricité venue de « l’extérieur » !

En Wallonie, le gouvernement vient de s’accorder sur une indemnisation des propriétaires de panneaux solaires touchés par des décrochages de leur onduleur, une indemnité qui pourrait atteindre 480 € par propriétaire. On estime que ces derniers perdraient en moyenne 20 % de leur production solaire annuelle.

Zone d’ombre n° 3: le compteur ne tourne plus à l’envers

Dans ce contexte de décrochages, la rentabilité des panneaux est mise à mal, une rentabilité de l’investissement qui dépend aussi des prix de l’énergie, de la part d’autoconsommation du ménage et des aides diverses comme les certificats verts (contrats de rachat de l’électricité produite) qui ne sont plus d’application qu’à Bruxelles.

Au 31 décembre 2023, la Wallonie mettait fin au système très avantageux de la compensation du compteur qui tourne à l’envers en s’alignant sur la Flandre et Bruxelles qui l’avaient supprimé. Un compteur qui tourne à l’envers signifie que l’électricité produite par les panneaux solaires et que vous n’utilisez pas immédiatement est déduite de l’électricité que vous prélevez du réseau. C’est comme si vous utilisiez le réseau comme une batterie virtuelle.

Précisons que le système wallon de compteur qui tourne à l’envers n’est supprimé que pour les installations certifiées après le 31 décembre 2023. Pour les autres, le compteur pourra tourner à l’envers jusqu’à la fin de l’année 2030. Ce qui crée des tensions entre les Régions.

Pour un particulier, calculer le rendement de panneaux solaires n’est pas une mince affaire.

La ministre flamande de l’Énergie, Zuhal Demir, a entamé une procédure devant le Conseil d’État. « Pourquoi la Constitution serait-elle différente en Wallonie ? Pourquoi les Wallons bénéficieraient-ils d’avantages financiers au détriment des Flamands ? », a-t-elle estimé. Si son action rencontre une issue favorable, cela diminuerait la rentabilité de certaines installations au sud du pays.

En Flandre ? On est progressivement passé au tarif d’injection grâce au compteur digital intelligent. Et les propriétaires de panneaux solaires peuvent demander une prime à titre d’indemnisation de la perte des avantages du compteur inversé. Notons aussi que des propriétaires peuvent refuser l’installation d’un compteur intelligent jusqu’au début de l’année 2025, mais ils s’exposent à un surcoût « forfait panneaux solaires ». Avec un compteur digital dit intelligent, l’électricité produite par les panneaux solaires injectée dans le réseau est calculée avec précision. Le producteur reçoit une compensation pour le volume d’énergie injecté.

Mais ce système finalement moins rémunérateur incite les ménages à consommer leur propre énergie. Cela les encourage à planifier le démarrage de la machine à laver ou du lave-vaisselle durant la journée, lorsque la luminosité est à son apogée, voire à installer une batterie domestique. Il s’agit d’un dispositif de stockage d’énergie qui permet de maximiser l’autoconsommation de l’électricité solaire.

Alors, est-ce rentable ?

Ces zones d’ombre éclaircies, une question se pose : est-il encore intéressant d’installer des panneaux photovoltaïques ? La réponse est oui, même un oui franc et unanime selon les organisations de consommateurs et celles spécialisées dans les énergies renouvelables que nous avons contactées. D’autant que le prix des panneaux photovoltaïques a fortement diminué au cours de ces dernières années. Même si, soyons honnêtes, ce n’est pas une mince affaire de calculer le rendement de tels panneaux pour un particulier. Tout dépend de l’orientation de la toiture, de la consommation de chaque ménage, des coûts d’entretien et bien entendu du prix de l’électricité qui est variable.

Cela étant précisé, Test-Achats avait malgré tout estimé, il y a un an, que pour une installation moyenne, soit quelques panneaux sur le toit de la maison familiale, le temps de récupération de l’investissement était de dix à quinze ans en Flandre.

À Bruxelles, grâce aux certificats verts, le temps de retour sur investissement était de l’ordre de six à huit ans.

En Wallonie, il était aussi compris entre six à huit ans. Il faut compter davantage d’années si le compteur ne tourne plus à l’envers.

Sachant qu’une installation photovoltaïque a une durée de vie d’une trentaine d’années, vous aurez votre électricité gratuite durant de longues années.

Il faudra néanmoins intégrer certains coûts comme leur nettoyage annuel pour qu’ils ne perdent pas en efficacité (environ 200 € si effectué par une entreprise), et aussi le coût de l’onduleur qui se remplace après une dizaine d’années pour un prix variant de 500 à 1.500 €. Il y aura également des coûts de remplacement d’une installation de panneaux solaires en fin de vie. Leur recyclage est gratuit, mais pas leur enlèvement par des professionnels.

À vos calculettes !