Épargne-pension: il est encore temps de profiter d’un avantage fiscal de 306 euros

21 ou 23?

En matière d’épargne-pension via une assurance, le client peut choisir entre la branche 21 et de la branche 23, en fonction du risque qu’il souhaite prendre.

Une assurance de la branche 21 offre un taux d’intérêt garanti. Elle assure que votre capital net investi, c’est-à-dire le montant après déduction des frais et taxes, reste intact, indépendamment des fluctuations des marchés financiers. De plus, votre capital bénéficie d’un taux d’intérêt fixe garanti pour une longue période, souvent huit ans ou même toute la durée du contrat. Cette garantie protège votre investissement contre une baisse soudaine des taux d’intérêt. En complément du taux garanti, vous pouvez également recevoir une participation bénéficiaire annuelle. Bien que non garantie, celle-ci dépend des performances financières de votre assureur. La combinaison d’un taux d’intérêt fixe et d’une participation bénéficiaire variable peut générer un rendement global attractif. De surcroît, les intérêts générés, tout comme les participations bénéficiaires, produisent eux-mêmes des intérêts. En cas de hausse des taux du marché, cela pourrait accélérer davantage la croissance de votre capital.

Une assurance de la branche 23, l’assureur ne garantit pas de rendement, celui-ci dépend des fonds d’investissement sous-jacents. Cela peut potentiellement générer un rendement plus élevé qu’une assurance de la branche 21, mais également un rendement inférieur, voire négatif. Sur le long terme, les statistiques montrent qu’une branche 23 est plus rentable qu’une branche 21. Mais il y a du risque. C’est pourquoi les épargnants optent majoritairement pour des assurances de la branche 21, qui représentaient 87 % des primes d’assurances épargne-pension versées en 2023. (Assuralia)