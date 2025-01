Éteindre ou baisser le chauffage quand on part ?

Contrairement aux idées reçues, cette pratique peut vous faire économiser jusqu’à 10% sur votre facture de chauffage.

Le chauffage d’une habitation émet 600 kg de CO2 par an et par habitant. Bien entendu, il s’agit d’une moyenne qui varie selon le type de chauffage, la taille et l’efficacité énergétique du bâtiment, etc. Et comme l’énergie, c’est aussi de l’argent, la moins chère sera celle qu’on ne consomme pas.



D’où cette question: est-il aussi économique de baisser le chauffage quand on s’absente ou la nuit ? La réponse est oui. Test-Achats, donne cet exemple: «vous habitez dans un bâtiment moyennement isolé. Il fait 6°C à l’extérieur, vous chauffez à 20°C la journée et réduisez le thermostat la nuit à 16°C pendant 9 h. Vous pouvez espérer une économie de +/- 4% sur votre consommation.» Ces économies peuvent atteindre 10% après 14 heures en température réduite.

Bien utiliser son thermostat...

Un thermostat programmable permet de programmer des plages horaires précises pour chauffer uniquement lorsque c’est nécessaire et augmenter la température avant le retour à la maison. Il existe des thermostats connectés, contrôlables à distance via un smartphone. Ce qui permet de faire des économies significatives sans sacrifier son confort.

Alors, combien?

Il ne faut cependant pas baisser la température de manière excessive, au risque de favoriser l’apparition de moisissures. Une température minimale de 14-15°C est recommandée en cas d’absence. La nuit, on a tendance à surchauffer dans les chambres: 16°C sont amplement suffisants! Il est d’ailleurs prouvé qu’une température plus fraîche favorise un meilleur sommeil.

N’oubliez pas de changer d’air!

Si le logement n’est pas équipé d’une ventilation mécanique, n’oubliez pas d’aérer votre logement chaque jour, même en hiver, pendant au moins 10 minutes. Ce geste simple est essentiel pour renouveler l’air intérieur et éliminer l’excès de vapeur généré par la respiration, la cuisine, et autres activités quotidiennes. Aérer quelques minutes même par grand froid, c’est une question de santé et paradoxalement d’économie d’énergie. Comme l’air humide demande plus d’énergie pour se réchauffer que l’air sec, en favorisant une bonne ventilation, vous réduirez la consommation excessive de chauffage.



Il vaut mieux couper son chauffage lorsqu’on est absent, tout en maintenant une température minimale si besoin pour éviter les problèmes liés à une trop grande humidité.