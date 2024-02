Flexi-jobs durcis pour les fonctionnaires

Dans quelques mois, le montant limite pour les revenus professionnels comme travailleur flexi-job va être ramené à 5.893 € par an pour les fonctionnaires en pension anticipée.

Le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi qui rend les règles relatives aux flexi-jobs plus strictes pour les fonctionnaires qui ont pris leur pension anticipée. Et ce, sur proposition de la ministre des Pensions Karine Lalieux. Selon la ministre, « le système des flexi-jobs n’a pas pour objectif de provoquer un glissement d’une forme d’emploi vers une autre. Il n’est donc pas question, en étendant le système des flexi-jobs, d’inciter les fonctionnaires à prendre leur pension plus tôt que prévu et à exercer ensuite un flexi-job en complément de leur pension. »

Un plafond

En clair, l’idée serait que les fonctionnaires ne soient plus « attirés » par la perspective d’un flexi-job rémunérateur. Dès lors, « les règles de cumul de pension avec des revenus professionnels provenant d’un flexi-job pour les personnes qui n’ont pas encore atteint l’âge légal de la pension, ou qui ne peuvent pas prouver une carrière professionnelle de 45 ans, ont été rendues plus strictes. Le montant limite pour les revenus professionnels comme travailleur flexi-job est ramené à 5.893€ par an pour ce groupe de pensionnés. » Notons que, dans de nombreux cas, le flexi-jobber en pension anticipée n’avait pas de plafond à respecter.

Et ce sera d’application quand? « Cette nouvelle règle sera d’application dès le 1er janvier 2025 », nous a indiqué Delphine Van Bladel, porte-parole de la ministre des Pensions.

Flexi-job et pension?

Un flexi-job est un travail complémentaire. Il permet à une personne déjà employée par un autre employeur d’exercer un travail supplémentaire. Il concerne plusieurs secteurs, principalement l’horeca, le commerce de détail, les boulangeries, les coiffeurs et les soins de beauté, le sport, les salles de cinéma, les spectacles, ainsi que certains établissements et services de santé. Pour les pensionnés, travailler sous le régime des flexi-jobs signifie souvent qu’ils peuvent gagner un revenu supplémentaire sans payer de cotisations sociales sur ce revenu et sans que cela ait un impact sur leur pension. Le revenu issu d’un flexi-job plafonné n’est pas soumis à l’impôt, ce qui en fait une option attractive pour augmenter ses revenus.