Huit travailleurs sur dix veulent prendre leur pension plus tôt

Mais dans les faits, quatre sur dix quittent déjà leur poste avant l’âge légal de la pension. Et parmi les personnes qui prennent leur pension plus tôt, il y a proportionnellement plus d’indépendants (deux sur trois) et moins de femmes.

« Les secteurs où les départs avant l’âge de 65 ans sont nombreux ? Ce sont ceux où les travailleurs commencent leur carrière tôt. Il est donc tout à fait logique que ces travailleurs partent le plus tôt », explique Olivier Marcq, expert juridique chez Acerta Consult. Son entreprise vient de publier une étude selon laquelle huit Belges sur dix souhaiteraient prendre leur pension avant l’âge de 65 ans. Cela dit, la plupart des personnes s’attendent à devoir attendre au moins jusqu’à leur 65e anniversaire pour partir à la retraite, et près de la moitié pensent même qu’elles ne pourront pas dire adieu à leur travail avant d’avoir 67 ans. Cette étude se base sur les données de plus de 570 000 travailleurs et de 190 000 indépendants en activité principale.

Donc, en réalité, seuls quatre travailleurs sur dix quittent leur poste avant l’âge légal de la pension. Et dans cette catégorie, ce sont les indépendants qui sont proportionnellement les plus nombreux à prendre leur pension avant leur 65e anniversaire. Car pour prendre votre pension de manière anticipée, vous devez avoir commencé votre carrière tôt. Cette situation est légèrement plus fréquente chez les indépendants que chez les travailleurs. Cette tendance s’observe davantage dans la construction que chez les médecins ou les avocats.

Les indépendants pensionnés à 63 ans

Près de deux indépendants sur trois qui ont pris leur pension l’année dernière l’ont fait au plus tard à 64 ans. Parmi les indépendants, l’âge moyen de la pension a légèrement baissé au cours de l’année dernière, pour atteindre 63 ans et un mois et demi. Le pourcentage d’indépendants qui quittent leur emploi avant 65 ans, soit 64,5 %, est nettement plus élevé que celui des travailleurs. Les secteurs où le travail physique est lourd font baisser l’âge moyen de la pension. En 2023, par exemple, 84 % des indépendants du secteur de la construction ont pris leur pension avant l’âge de 65 ans. En revanche, cette situation est compensée par les professions libérales, où les indépendants restent plus longtemps actifs : seuls 23 % d’entre eux prennent leur pension avant 65 ans.

Plus d’ouvriers, moins de femmes

Parmi les salariés, ce sont les secteurs qui n’exigent pas de formation longue et où le travail exécuté est physiquement lourd qui connaissent les départs à la pension les plus précoces. Il s’agit de secteurs qui comptent de nombreux ouvriers, dont la construction, la logistique, l’horeca… Le secteur qui, à l’inverse, connaît les départs à la pension les plus tardifs est le non-marchand (ex. hôpitaux et les maisons de repos et de soins). Le secteur compte de nombreuses femmes et ces dernières ne disent pas adieu à la vie active aussi tôt que les hommes. Seules 38 % des travailleuses belges ont en effet pris leur retraite avant l’âge de 65 ans.