Immobilier: le Belge contraint d’acheter plus petit

Le pouvoir d’achat immobilier d’un ménage belge s’élevait à 105 mètres carrés en moyenne au dernier trimestre 2023, soit une baisse de 6% en un an, selon l’indice des prix Immoweb.

Malgré une hausse des prix de l’immobilier de seulement 3% en 2023, le pouvoir d’achat des Belges demeure impacté par la hausse des taux d’intérêts, selon l’indice des prix du quatrième trimestre de 2023 établi par Immoweb. Celui-ci s’est réduit à 105 m² en moyenne, représentant une baisse significative de -17 % depuis janvier 2022 et de -6 % depuis janvier 2023. Selon Piet Derriks, Directeur Général d’Immoweb : « Cette perte de pouvoir d’achat a engendré un ralentissement notable sur le marché immobilier ».

Un ralentissement significatif

En effet, depuis 2017, la tendance ascendante des prix n’avait cessé de gagner intensité, passant de +2,3 % à un pic de +6,1 % en 2020, en moyenne annuelle sur l’ensemble de la Belgique, année marquée par la pandémie du Covid-19 et le boom de transactions dans les secteurs plus ruraux en quête de maisons.



Cependant, l’année 2022 a marqué un premier tournant, avec une pause dans le rythme croissant des variations annuelles, observant une hausse moyenne plus modérée des prix de +4 %. En 2023, cette pause s’affirme avec une dynamique qui perd encore en intensité, affichant une variation annuelle moyenne de seulement +3 % à l’échelle nationale.

Lire aussi | Les terrains à bâtir se font de plus en plus rares... et chers

Des évolutions contrastées

Ce phénomène de ralentissement touche l’ensemble des régions du pays avec quelques nuances. En Flandre, région la plus préservée où les prix atteignent en moyenne 2 444 €/m², la croissance des prix se situe à +3,8 % en 2023, en légère baisse par rapport aux +4,3 % enregistrés en 2022. En Wallonie (1 718 €/m²), la hausse des prix s’est également modérée, passant de +3,8 % en 2022 à seulement +2,3 % en 2023. La région de Bruxelles-Capitale, où les prix sont les plus élevés en Belgique (3 300 €/m²), est la plus touchée, affichant une augmentation de seulement +0,7 % en 2023, comparée à +3,1 % en 2022. Ici, les prix y stagnent voire montrent des signes de baisse, avec une diminution de -0,1 % au cours des 3 derniers mois de l’année 2023.

La province de Namur (1 707 €/m²) est la province qui connaît la plus faible augmentation après Bruxelles et qui ralentit le plus avec une hausse des prix de seulement +1,4% en 2023 contre +4,2 % en 2022.

Un pouvoir d’achat en baisse de 17% en moyenne

Cette décélération s’explique principalement par la hausse significative des taux d’intérêt. En janvier 2022, les emprunts sur 20 ans se faisaient à un taux avantageux de 1,5% en moyenne. Ainsi, en janvier 2022, un couple pouvait envisager l’achat d’un logement de 127m² en moyenne, atteignant un niveau de pouvoir d’achat immobilier parmi les plus élevés depuis 2017. En 2023, ce taux a plus que doublé, atteignant jusqu’à 3,9%, et réduisant ainsi la capacité d’emprunt des ménages belges de -15% et par conséquent, la surface qu’ils peuvent s’offrir avec une même mensualité.

Parallèlement, les prix ont maintenu leur tendance à la hausse, bien que légère, ce qui a placé les ménages belges face à des prix de l’immobilier plus élevés. Seule la hausse des revenus, grâce à des salaires indexés sur l’inflation, a permis de limiter la baisse de la capacité d’emprunt. Ainsi, avec une mensualité inchangée, la surface qu’un ménage peut s’offrir s’est réduite.

« Résultat, aujourd’hui, le pouvoir d’achat d’un couple belge est tombé à 105m² en moyenne, représentant une baisse de -17% (soit -22m²). Cette perte de pouvoir d’achat a engendré un ralentissement sur le marché immobilier », explique Piet Derriks, Directeur Général d’Immoweb.

Une lueur d’espoir?

Cependant, la récente baisse des taux depuis novembre 2023 (3,6% contre 3,9% au 1er novembre), qui accompagne l’habituelle indexation de salaires, offre un certain répit aux ménages et entraîne une légère augmentation du pouvoir d’achat (+4m² en moyenne). Cette conjoncture plus favorable, combinée à la stabilisation prévue des prix devrait donner un nouveau souffle au marché pour retrouver un peu plus de dynamisme quant au nombre de transactions.