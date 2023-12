Indexation des salaires: calculez maintenant vos futurs revenus

Les salaires d’un demi-million d’employés de la commission paritaire 200 (CP 200) augmenteront de 1,48% à partir de janvier, avec le mécanisme d’indexation automatique. Vous êtes concernés? Découvrez votre futur salaire grâce à notre outil.

En comparaison, l’indexation au 1er janvier 2022 s’élevait à 3,58% et a été largement battue par celle du 1er janvier 2023 qui a atteint 11,08%, un record historique. Les deux dernières années ont en effet été caractérisées par une inflation élevée.

La CP 200, la plus importante du pays, regroupe une trentaine de secteurs tels que le commerce automobile, l’industrie du béton, les entreprises de construction, les garages, le commerce de gros ou encore les agences d’intérim.

D’autres secteurs aussi concernés

Dans le secteur du commerce alimentaire et de la gestion immobilière, la même indexation salariale que la CP 200 sera appliquée, à savoir 1,48%. Les employés du commerce international bénéficieront eux d’une indexation de 1,13% et les assurances de 1,1325%.

Au total, les cinq commissions paritaires les plus importantes du pays, avec un moment d’indexation fixe en janvier, représentent ensemble plus d’un million de salariés et plus de 120.000 employeurs, selon les chiffres du prestataire de services RH SD Worx.

À combien s’élèvera votre prochain salaire?

Envie de connaître vos futurs revenus mensuels? Utilisez notre outil ci-dessous pour calculer l’indexation.

Calculez votre salaire indexé pour 2024 Salaire brut Commission paritaire 106.02 – Industries de ciment (Sous CP – industrie du béton) 109 – Industrie de l’habillement et de la confection 110 – Entretien du textile 111 – Constructions métallique, mécanique et électrique 112 – Entreprises de garage 115 – Industrie verrière 116 – Industrie chimique 118 – Industrie alimentaire 119 – Commerce alimentaire 120 – Industrie textile 121 – Nettoyage 124 – Construction 125.01 – Industrie du bois (Sous CP – les exploitations forestières) 125.02 – Industrie du bois (Sous CP – scieries et industries connexes) 125.03 – Industrie du bois (Sous CP – le commerce du bois) 126 – Ameublement et de l’industrie transformatrice du bois 126.00.01 – Ameublement et de l’industrie transformatrice du bois (Employés qui ont migré de la CP 200) 127 – Commerce de combustibles 136 – Transformation du papier et du carton 140.01.02 – Transport et de la logistique (Services réguliers spécialisés) 140.01.03 – Transport et de la logistique (Services occasionnels) 140.03 – Transport et de la logistique (Sous CP – le transport routier et la logistique pour compte de tiers) 142.01 – Entreprises de valorisation de matières premières de récupération (Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux) 142.02 – Entreprises de valorisation de matières premières de récupération (Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons) 142.03 – Entreprises de valorisation de matières premières de récupération (Sous-commission paritaire pour la récupération de papier) 142.04 – Entreprises de valorisation de matières premières de récupération (Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers) 145 – Entreprises horticoles 149.01 – Secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique (Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution) 149.02 – Secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique (Sous-commission paritaire pour la carrosserie) 149.04 – Secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique (Sous-commission paritaire pour le commerce du métal) 152 – Institutions subsidiées de l’enseignement libre 200 – Commission Paritaire auxiliaire pour employés 201 – Commerce de détail indépendant 202 – Employés du commerce de détail alimentaire 202.01 – Employés du commerce de détail alimentaire (Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation) 207 – Employés de l’industrie chimique 209 – Employés des fabrications métalliques 210 – Employés de la sidérurgie 211 – Industrie et du commerce du pétrole 214 – Employés de l’industrie textile 215 – Employés de l’industrie de l’habillement et de la confection 220 – Employés de l’industrie alimentaire 222 – Employés de la transformation du papier et du carton 225 – Employés des institutions de l’enseignement libre subventionné 226 – Employés du commerce international, du transport et de la logistique 227 – Secteur audiovisuel 302 – Industrie hôtelière 303.03 – Industrie cinématographique (Sous-commission paritaire pour l’exploitation de salles de cinéma) 304 – Spectacle 306 – Entreprises d’assurances 307 – Entreprises de courtage et agences d’assurances 310 – Banques 311 – Grandes entreprises de vente au détail 312 – Grands magasins 313 – Pharmacies et offices de tarification 314 – Coiffure et des soins de beauté 317 – Services de gardiennage et/ou de surveillance 318 – Services des aides familiales et les aides seniors 319.01 – Établissements et services d’éducation et d’hébergement (Communauté flamande) 319.02 – Établissements et services d’éducation et d’hébergement (Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone) 322.01 – Travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité 323 – Gestion d’immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques 327.02 – Entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les ‘maatwerkbedrijven’ (Commission communautaire française) 327.03 – Entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les ‘maatwerkbedrijven’ (Région wallonne et de la Communauté germanophone) 329 – Secteur socio-culturel 329.01 – Secteur socio-culturel (Communauté flamande) 329.02 – Secteur socio-culturel (Communauté française et germanophone et de la Région Wallonne) 329.03 – Secteur socio-culturel (organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires) 330 – Établissements et des services de santé 332 – Secteur francophone et germanophone de l’aide sociale et des soins de santé 332.00.10 – Secteur francophone et germanophone de l’aide sociale et des soins de santé (Milieux d’accueil de l’enfance) 332.00.20 – Secteur francophone et germanophone de l’aide sociale et des soins de santé (Etablissements et services de santé) 333 – Attractions touristiques 336 – Professions libérales 337 – Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand 341 – Intermédiation en services bancaires et d’investissement Calculer

Attention, il s’agit de prévisions. Elles sont calculées hors normes salariales. Certaines commissions paritaires sont indexées plusieurs fois par an, d’autres une seule fois. Certains chiffres peuvent encore évoluer, suivant la communication officielle des autres commissions paritaires. (outil réalisé par Thomas Bernard – le Vif).