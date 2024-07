Vous pouvez désormais vous constituer un bonus pension

Les salariés, indépendants ou fonctionnaires pourront désormais booster leur pension grâce au bonus pension. La condition? Travailler plus longtemps!

Le bonus de pension a fait couler beaucoup d’encre. Il a été introduit, puis adapté, puis abandonné... puis réintroduit. Le principe est de récompenser les personnes qui travaillent au-delà de leur retraite anticipée. Aujourd’hui, c’est possible si vous avez 63 ans et 42 années de carrière, si vous avez 62 ans et 43 années de carrière, si vous avez 61 ans et 43 années de carrière et si vous avez 60 ans et 44 années de carrière. Il s’agit donc toujours d’une combinaison d’âge et d’années de carrière. Si vous ne remplissez pas ces deux conditions, vous ne pouvez pas prendre de retraite anticipée. Vous ne pourrez prendre votre retraite qu’à l’âge légal (66 ans à partir de 2025 et 67 ans à partir de 2030). Une fois que vous avez atteint l’âge légal de la retraite, le nombre d’années de carrière que vous avez accumulées n’a plus d’importance.

Travail supplémentaire

Ceux qui travaillent plus longtemps et qui ne prennent donc pas leur retraite anticipée seront à nouveau récompensés. La condition est, par contre, que votre pension de retraite prenne cours au plus tôt à compter du 1er janvier 2025. Sinon, vous n’avez pas droit au bonus pension. Le pensionné devra donc justifier d’une période de travail supplémentaire d’au moins 6 mois au-delà de la date légale de leur pension anticipée.

Vous ne pouvez donc pas constituer un bonus pension :

si vous percevez déjà une pension de retraite belge en tant que travailleur indépendant, travailleur salarié ou fonctionnaire ;

si vous n’êtes actuellement pas encore pensionné mais que vous le serez avant le 1er janvier 2025.

Maximum 3 ans

Pour rappel, le montant du bonus de pension sera progressif, et pourra être constitué lors de 3 années maximum. Vous avez moins de 43 années de carrière à votre date de pension la plus proche? Dans ce cas, le bonus atteindra 3.927,51 euros pour la première année supplémentaire travaillée au-delà de la date de la pension anticipée, 7.855,02 euros pour la seconde année supplémentaire, et enfin 11.782,53 euros pour la troisième année successive, soit un montant total de 23.565,06 euros sur trois ans.

Sur insistance de la ministre des pensions, les travailleurs avec des carrières longues, qui ont donc commencé leur carrière très tôt, bénéficieront d’un bonus plus élevé. Dès la première année supplémentaire travaillée, ils recevront un montant de 11.782,53 euros par an (soit 2.945,63 euros par trimestre). Cela signifie qu’au bout de trois ans, ces travailleurs auront droit à un bonus de 35.347,59 euros nets.

Le bonus sera payé, par défaut, sous forme d’un versement unique au cours des premiers mois suivant la prise de pension. Le pensionné pourra cependant choisir, s’il en fait la demande auprès du SFP, de toucher le bonus sous forme de rente mensuelle.

Faites un check sur mypension.be

Vous pouvez désormais voir la date à partir de laquelle vous pouvez vous constituer un bonus pension sur mypension.be, sous l’onglet « Mon bonus pension ». Pour l’instant, seuls les salariés et les indépendants peuvent consulter cette date, mais cette fonctionnalité sera proposée aux fonctionnaires à partir du mois de septembre.

Pour ce qui est du montant exact, il faudra encore attendre avant d’obtenir cette donnée (voir « Montant de pension »). Les autorités doivent réaliser plusieurs calculs mais espèrent pouvoir proposer la fonctionnalité d’ici mi-2025 au plus tard.

Pour vous assurer que vous y avez droit, vérifiez que votre carrière est complète, Sous « Ma carrière pension » ! Pour ce faire, consultez votre dossier pour voir s’il ne manque aucune période, par exemple les périodes de carrière à l’étranger. En effet, la date du début de la constitution de votre bonus est votre date de pension la plus proche et celle-ci est déterminée sur la base de votre carrière.