L’énergie solaire à portée de balcon

Et si une partie de la transition énergétique passait aussi par des panneaux solaires d’appartement qu’il suffit de brancher sur une prise?

L’achat de panneaux solaires d’appoint connaît une véritable explosion chez nos voisins. En Allemagne, pas moins d’un demi-million de ces systèmes pour balcons ou terrasses ont déjà été installés. Leur installation reste interdite chez nous, bien que la situation pourrait bientôt évoluer.

Ces kits solaires, légers et faciles à installer, se fixent aux balustrades des balcons. Composés d’un onduleur dont la puissance ne dépasse pas 600 watts-crête, ces systèmes sont plug-and-play: il suffit de les brancher sur une simple prise électrique pour qu’ils fonctionnent. Certains ont des batteries intégrées pour une utilisation différée de l’électricité. Des apps gèrent la consommation énergétique.

Combien ça coûte?

Lidl a lancé en Allemagne un kit solaire pour balcon au prix cassé de 199€, vendu ensuite à 269€ en France. Dans les magasins frontaliers de bricolage, ces kits se trouvent entre 300 et 1.000€. Il est essentiel de vérifier la qualité de l’onduleur.

Des batteries intégrées permettent une utilisation différée de l’électricité.

Les panneaux captent la lumière grâce à leurs cellules photovoltaïques et la transforment en courant continu. Un onduleur le convertit en alternatif. Ce principe s’applique aussi bien aux panneaux installés sur un balcon, une terrasse, voire le toit d’un camping-car.

Une solution miracle?

Pas du tout. Un kit vertical, selon son orientation, ne capte suffisamment de lumière solaire que pour couvrir de 10 à 15% de la consommation d’un ménage. La rentabilité peut être atteinte après six ans, en fonction de la quantité d’électricité autoconsommée.

Lire aussi | Louer ses panneaux solaires

Pourquoi n’est-ce pas encore permis en Belgique?

Alors que l’installation de panneaux solaires sur les balcons est courante à Berlin ou Hanovre, il est important de vérifier les règles esthétiques de copropriété dans les immeubles. Et si, pour un particulier, installer des panneaux solaires sur sa terrasse ou son balcon semble libre de contraintes, en réalité, ce n’est pas si simple. Selon la réglementation, les installations doivent être connectées à un câble fixe et non via une simple prise de courant pour des raisons de sécurité, par crainte de l’impact sur le réseau électrique. Mais cet impact est en réalité négligeable comme le prouve l’utilisation de tels panneaux dans de nombreux pays européens. Il faut simplement prendre des précautions lors de coupures d’électricité pour travaux.

C’est pourquoi Synergrid, l’organisation belge des gestionnaires de réseau, travaille sur l’autorisation des panneaux solaires et des batteries domestiques sans raccordement fixe. Un amendement a été proposé et, si les régulateurs régionaux l’approuvent.