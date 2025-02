Les indépendants prennent leur pension plus tôt que les employés

Sans aménagements de fin de carrière, les indépendants quittent le marché du travail plus tôt que les salariés, parfois au détriment de leur pension.

En moyenne, les indépendants prennent leur retraite à 63,6 ans. Selon une enquête d’Acerta*, spécialiste des ressources humaines, les travailleurs indépendants cessent généralement leur activité plus tôt que les salariés. L’an passé, près de 54 % des indépendants ont pris leur pension avant 65 ans. Ce chiffre marque néanmoins un recul par rapport aux années précédentes, où ils étaient encore 64,5 % en 2023 à partir avant cet âge.

Notons qu’une sortie anticipée du marché du travail peut correspondre à un début de carrière précoce.

Des conséquences financières à ne pas négliger

« Prendre une pension anticipée en tant qu’indépendant a toujours des conséquences financières : le montant de la pension est plus faible, l’impôt sur la pension complémentaire est plus élevé et les revenus après la pension sont limités jusqu’à l’âge légal de la pension. Analyse Olivia Legradi, experte starters et indépendants chez Acerta.

Répartition de l’âge de départ à la pension des indépendants, chiffres Acerta.

« Il n’existe pas d’emplois de fin de carrière pour les indépendants »

« Le fait que les indépendants ne peuvent pas arrêter progressivement leur carrière entre en ligne de compte, ajoute Olivia Legradi. Il n’existe pas d’emplois de fin de carrière pour les indépendants. Mais il reste à voir comment l’âge de la pension des indépendants va évoluer. La question est de savoir si les mesures de l’accord de gouvernement (le nouveau système de bonus-malus) entraîneront un recul de l’âge effectif de la pension. On peut s’attendre à ce que les gens envisagent à nouveau un plan de pension. »

* Enquête réalisée sur la base des données de plus de 570.000 travailleurs et de 190.000 indépendants à titre principal.