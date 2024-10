Les suppléments hospitaliers à charge des patients de plus en plus chers

Les suppléments et paiements non remboursables pour les patients hospitalisés au cours de l’année 2023 ont augmenté plus rapidement (1.061 millions d’euros, en hausse de 12% par rapport à 2022) que les tickets modérateurs (448 millions, +5%), selon un rapport de l’Association Internationale de la Mutualité (AIM) publié lundi. Ils représentent 70% des montants facturés aux patients, lesquels ont atteint près de 1.510 millions.

Ce montant total facturé aux patients (1.510 millions) est lui-même en hausse de 9,7% par rapport à 2022 (près de 1.376 millions).

Dans le détail de ces frais d’hôpitaux, les patients des hôpitaux belges ont déboursé 861 millions d’honoraires (soit 57% du total de 1.510 millions), un chiffre en hausse de 11,6% par rapport à 2022. Et 755,1 millions (87%) de ce montant concerne des suppléments d’honoraires et des honoraires non remboursables.

Surtout en chambre privée

Le rapport souligne aussi que la facture patient augmente plus rapidement en chambre particulière qu’en chambre commune, que ce soit en séjour classique ou en hôpital de jour. Le nombre d’hospitalisation de jour a approché les 2,5 millions en 2023, en hausse de 10% depuis 2022 et de 21,7% depuis 2018.

Le nombre d’admissions classiques est en léger regain de 1% entre 2022 et 2023 où il atteint les 1,7 million mais en baisse de 5,3% si on compare 2023 à 2018.