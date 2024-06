Malade durant vos vacances?

On ne le souhaite à personne, mais il peut arriver de tomber malade pendant ses vacances. Heureusement, depuis cette année, vous ne perdez plus un seul jour de congé.

Si vous tombez malade avant de partir en vacances et que vous ne vous sentez pas bien pendant une partie ou la totalité de vos congés, cela est considéré comme un congé maladie. Dans ce cas-là, vous avez alors le droit de reporter vos jours de congé perdus à plus tard. C’était le cas dans le passé et c’est encore le cas aujourd’hui.

Par contre, si vous tombez malade pendant vos vacances, vous n’avez pas les mêmes droits: jusqu’à présent, vous perdiez vos jours de congé. Mais depuis le 1er janvier 2024, la législation dans ce domaine a changé pour s’aligner sur une directive européenne. Désormais, si vous tombez malade pendant vos vacances, vous avez le droit de reporter les jours de congé qui coïncident avec les jours d’incapacité de travail. Vous bénéficiez même d’une garantie de rémunération. Cette nouvelle règle s’applique uniquement aux jours de congés légaux, et non aux jours fériés ou aux autres jours de congés tels que les congés d’ancienneté ou les crédits-temps.

Toutefois, vous devez informer votre employeur à temps que vous êtes malade et lui fournir un certificat médical. Vous devez également communiquer l’adresse de votre lieu de résidence si vous ne vous trouvez pas chez vous.

Si vous souhaitez prendre vos congés non utilisés immédiatement (et non plus tard dans l’année), votre employeur doit donner son accord.

Et qu’en est-il en cas de maladie de longue durée?

Supposons que vous soyez malade pendant une longue période et que vous ne puissiez donc pas prendre tous vos congés durant l’année de vacances. Dans ce cas, vous pouvez reporter vos vacances non prises jusqu’à 24 mois après la fin de l’année en question.