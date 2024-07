Optimiser son lieu de vie par la lumière

La lumière naturelle sculpte les intérieurs et les agrandit en jouant sur les perspectives. Elle permet aussi de réaliser des économies d’énergie : on limite l’éclairage artificiel et on profite plus longtemps des rayons du soleil pour réchauffer la maison.

VELUX® propose à cet effet les fenêtres de toit 2en1 et 3en1, la fenêtre pour toit plat alimentée par l’énergie solaire et la Verrière Espace. Ces nouveautés sont la promesse d’une transformation des intérieurs en toute facilité.

Les fenêtres de toit 2en1 et 3en1

Ces fenêtres de toit 2en1 et 3en1 sont dotées d’un système d’ouverture par le bas et par le haut. Ces fenêtres de toit au design contemporain, sont plus grandes apportant deux fois ou trois fois plus de lumière naturelle et d’air frais qu’une fenêtre classique.

Exit la fenêtre de toit classique, ces « nouveaux standards » répondent désormais à de nouvelles attentes :

La fenêtre de toit 2en1 à ouverture par le bas, une solution composée de deux fenêtres dans un seul cadre, l’une ouvrante et l’autre fixe.

La fenêtre de toit 3en1 à ouverture par le bas, intégrant trois fenêtres au sein d’un seul et même cadre : deux ouvrantes pour une meilleure ventilation et une fixe au centre du cadre.

VELUX® réinvente et démocratise l’esprit baie vitrée en incluant 2 fenêtres dans un même châssis pour la fenêtre de toit 2en1 et 3 fenêtres au sein d’un seul et même cadre pour la fenêtre de toit 3en1. Finis les problèmes techniques de charpente liés à la création sur mesure. Avec leur design moderne et esthétique, ces nouvelles fenêtres de toit s’installent facilement, à l’identique d’une fenêtre classique. Pour faciliter le transport de la fenêtre jusqu’au toit, ces dernières peuvent être enlevées de leur cadre. L’installation du module à cadre unique suit des principes simples et bien connus, mais avec moins de composants.

Alimentées par la lumière du jour même par temps nuageux

Ces fenêtres de toit à énergie solaire utilisent l’énergie naturelle renouvelable du soleil comme une source d’alimentation, éliminant ainsi le besoin d’une connexion câblée au courant. Pas de soleil ? La batterie solaire durable est alimentée par une cellule solaire intégrée située à l’extérieur de la fenêtre de toit.

La fenêtre pour toit plat VELUX® et sa gamme complète d’accessoires sont totalement dépourvues de câbles, pour une installation aisée, sans l’aide d’un électricien. La fenêtre est livrée avec un interrupteur mural pré-configuré permettant une utilisation pratique mais peut également être contrôlée via un smartphone. Avec le détecteur de pluie intégré et discret, les fenêtres de toit VELUX® s’abaissent automatiquement dès les premières gouttes de pluie. Une solution simple et pratique pour les occupants qui voient ainsi leur confort de vie amélioré sans avoir à y penser !

Dans le grenier…

Sous les combles, la lumière est déterminante et permet d’agrandir l’espace naturellement. En cas d’absence d’ouverture dans la toiture, l’ajout de fenêtres de toit est indispensable pour permettre à la lumière naturelle d’entrer dans la pièce. Plus les fenêtres seront grandes, plus l’atmosphère y sera agréable.

La nouvelle Verrière Espace de Velux offre des mètres carrés supplémentaires en redessinant la pente du toit, permettant aux occupants de pouvoir se tenir debout et de circuler plus aisément dans une pièce en sous-pente.

Géraldine Rivière