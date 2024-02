Recevez votre pension complémentaire sans vous soucier des démarches administratives

Plus de 4,2 millions d’employés et d’indépendants sont liés à un régime de pension complémentaire dans le cadre de leur emploi. Mais il n’est pas toujours facile d’obtenir le versement effectif de cette pension.

La gestion de la pension complémentaire (2e pilier) est loin d’être une chose aisée, surtout qu’une grande majorité de travailleurs belges changent d’emploi et donc d’employeur au cours de leur carrière. Et qui dit plusieurs employeurs, dit également plusieurs droits de pension. C’est ce qu’on appelle les dormants: il s’agit de personnes qui ne sont plus en service au sein de l’entreprise ou du secteur professionnel mais qui, au moment où elles ont quitté l’entreprise ou le secteur, ont laissé leurs réserves de pension dans le plan de pension et n’ont donc pas effectué de transfert.

Souvent, les personnes ne savent plus si elles ont déjà constitué des droits et encore moins où sont gérés ces droits dormants. Jusqu’il y a peu, les assureurs et les fonds de pension n’avaient pas toujours les données (de contact) les plus récentes liées aux comptes dormants. Ainsi, il est possible que des droits dormants deviennent des droits oubliés.

Faciliter la gestion et le versement de la pension complémentaire

Sigedis a donc mis en place de 5 mesures concrètes qui ont pour but d’informer plus clairement, de soulager de la paperasserie et d’accélérer le paiement de la pension complémentaire:

1. Des informations fiables et claires sur votre pension complémentaire

Depuis 2016, les personnes peuvent retrouver elles-mêmes leurs droits « oubliés » via mypension.be. Elles peuvent ainsi rapidement retrouver, en un seul endroit, à quel moment de leur carrière elles ont constitué des droits de pension, qui gérait ces droits et combien elles recevront. De plus, Sigedis envoie également à tous les affiliés une mise à jour annuelle de leur dossier de pension complémentaire.

2. Les institutions de pension reçoivent automatiquement des mises à jour

Sigedis met à la disposition des assureurs et des fonds de pension des informations actualisées sur l’ensemble de leurs affiliés (actifs et dormants). Sigedis informe les institutions de pension non seulement lorsqu’un affilié déménage ou se marie, mais aussi lorsqu’il prend sa retraite ou décède.

3. Choisissez de ne partager votre numéro de compte qu’une seule fois

Afin d’assurer un paiement rapide, Sigedis fournit non seulement un signal à votre institution de pension en cas de décès ou de départ à la retraite, mais envoie aussi d’autres informations nécessaires au paiement. Depuis l’année passée, les personnes qui demandent leur pension légale peuvent indiquer que leur numéro de compte peut également être utilisé pour le paiement de leur pension complémentaire. Ce numéro de compte est alors transmis automatiquement à l’institution de pension qui doit verser la pension complémentaire.

4. Une taxation correcte lors du paiement de votre pension complémentaire

Lors du versement de la pension complémentaire par l’institution de pension, celle-ci prélève les taxes et cotisations de sécurité sociale liées à votre pension complémentaire. Cette taxation dépend de la date à laquelle la pension complémentaire est versée. Ceux qui attendent d’avoir atteint l’âge légal de la retraite ou d’avoir une carrière complète pour prendre leur retraite et qui restent actifs jusque-là ont droit à une taxation plus avantageuse.

5. Paiement plus rapide à vos bénéficiaires en cas de décès

Une pension complémentaire peut prévoir une couverture décès. Vos bénéficiaires (par exemple, votre partenaire ou vos enfants) recevront alors un montant si vous décédez avant la retraite. Vos bénéficiaires n’en sont souvent pas conscients. De plus, les institutions de pension ne sont pas toujours en mesure de savoir à quels bénéficiaires doivent être versés ces montants. C’est pourquoi Sigedis a mis un outil en ligne à la disposition des assureurs et des fonds de pension.

Source: Sigedis

Vous aimerez aussi: