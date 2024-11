Saint-Nicolas au bureau: une tradition qui réchauffe les cœurs et rapproche les générations

Dans un monde professionnel de plus en plus digitalisé et pressé, les traditions ont le pouvoir de créer des moments d’échange et de convivialité. La Saint-Nicolas, autrefois réservée aux enfants, s’invite désormais dans les entreprises. Offrir une figurine en chocolat à ses collaborateurs devient une manière simple mais puissante de dire merci, tout en ravivant l’esprit de cette fête emblématique.

Une enquête du chocolatier Libeert révèle que l’année dernière, près de la moitié des adultes belges (50,4 %) ont reçu du chocolat à l’occasion de la Saint-Nicolas, principalement de la part de leur employeur (45,7%). Un geste que 80% des sondés considèrent comme une marque de reconnaissance, notamment dans un contexte professionnel souvent marqué par le stress et les défis quotidiens.

“À la Saint-Nicolas, le chocolat est l’occasion de réunir les équipes au cours d’un moment de reconnaissance et d’échanges », explique Lily Libeert, co-PDG de Libeert. « Pour l’employeur, c’est une façon chaleureuse de dire « Merci! » au personnel, et de donner à chaque collaborateur l’occasion de profiter d’un peu de la magie de la Saint-Nicolas ».

Un retour à des valeurs simples et humaines

Dans un monde du travail qui évolue à grande vitesse, nous voyons un véritable engouement pour ces petites attentions qui donnent du sens et renforcent la convivialité. Le chocolat de la Saint-Nicolas, perçu comme une tradition enfantine, trouve une nouvelle place dans le monde adulte, en particulier dans les entreprises. Ce geste modeste, mais chargé de sens, peut devenir un symbole de lien intergénérationnel.

“La fête de Saint-Nicolas représente bien plus qu’une simple distribution de chocolat. Nous créons des liens entre tous les collègues et y intégrons aussi les familles”, estime Annelyn Naert, HR Management chez Mahieu Construct. Cette entreprise de construction remercie chaque année ses 140 collaborateurs au cours d’un convivial moment lié à la Saint-Nicolas.

Pour les employés de plus de 50 ans, la Saint-Nicolas au bureau ne se limite pas à un moment de gourmandise. C’est une manière de retrouver un certain humanisme dans les relations professionnelles. Cela permet de transmettre des valeurs de convivialité et de gratitude aux jeunes générations. Dans une enquête, 37,5% des employés de 55 ans et plus déclarent apprécier cette attention, même s’ils y attachent un peu moins d’importance que leurs collègues plus jeunes. Cela montre que, quel que soit l’âge, ces traditions ont le pouvoir de rapprocher les gens.