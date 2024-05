Un peu d’argent complémentaire à la retraite

La pension légale n’est pas élevée. Si vous voulez augmenter vos revenus, vous pouvez gagner un supplément de différentes manières. Mais il faut toujours garder à l’esprit que l’argent supplémentaire gagné à la retraite ne permettra plus d’augmenter le montant de la pension.

Vous pouvez prendre votre pension à l’âge légal de la retraite, qui est aujourd’hui de 65 ans. Et si vous remplissez les conditions d’âge et de carrière, vous pouvez même partir à la retraite plus tôt. Notamment à l’âge de 63, 62, 61 et 60 ans, si vous avez travaillé respectivement durant 42, 43, 43 et 44 ans.

Dans les deux cas, vous pouvez augmenter le montant de votre pension grâce à un complément d’argent. Mais il y a une subtilité: certaines personnes ne perdent rien de leur pension en effectuant des petits boulots à gauche à droite. Mais pour ça, il faut avoir au moins 65 ans ou avoir travaillé durant 45 ans. Vous pouvez alors gagner autant que vous le souhaitez. Mais si vous ne remplissez pas l’une de ces conditions, le service des pensions examinera vos compléments de revenus, qui sont limités. Le montant exact que vous êtes autorisé à gagner dépend de nombreux facteurs: votre situation familiale (enfants à charge ou non), votre rémunération supplémentaire en tant que salarié ou indépendant, le type de pension que vous percevez (pension de retraite, pension de survie). Vous trouverez les montants actuels sur le site de l’Office fédéral des pensions. Si vous gagnez plus que ce qui est légalement autorisé, vous risquez de perdre une partie (voire la totalité) de votre pension. La sanction dépend du pourcentage de dépassement de la limite autorisée. S’il est inférieur à 100%, votre pension sera réduite du pourcentage que vous gagnez en plus: par exemple, si vous gagnez 12% de plus que ce que vous êtes autorisé à gagner, votre pension sera réduite de 12%. Si vous dépassez la limite autorisée de plus de 100%, votre pension sera suspendue pour toute l’année civile et vous devrez la rembourser intégralement l’année suivante.

Payez-vous l’ONSS et des impôts sur vos revenus complémentaires?

Vous payez l’ONSS et des impôts sur vos revenus complémentaires, sauf si vous travaillez dans le cadre d’un flexi-job. L’exonération fiscale sur les flexi-jobs sera limitée à partir de 2025, mais pas pour les retraités. En tant que retraité, vous ne devez évidemment pas remplir la condition de travailler 4/5 pour ce flexi- job. Mais vous ne pouvez pas non plus occuper un flexi-job dans tous les secteurs. Et ce n’est pas parce que vous exercez un flexi-job que les limites de revenus du service des pensions ne s’appliquent pas, si vous n’avez pas encore 65 ans ou si vous n’avez pas 45 années de carrière. Jusqu’au 31 décembre 2024, vous devez respecter les limites générales ; à partir du 1er janvier 2025, il y aura une limite spécifique pour les flexi-jobs.

Recevrez-vous une pension supplémentaire?

Que vous travailliez dans le cadre d’un flexi-job ou d’un emploi régulier (pour lequel vous payez des cotisations de sécurité sociale), le montant de votre pension n’augmentera plus lorsque vous prendrez votre retraite, car vous travaillez toujours. Si vous gagnez un revenu supplémentaire, vous bénéficiez d’un revenu supplémentaire au moment où vous exercez votre activité, mais pas d’une pension supplémentaire.

Mieux vaut continuer à travailler?

Si vous ne prenez pas encore votre pension (anticipée), mais que vous continuez à travailler, la période pendant laquelle vous continuez à travailler vous donne droit à une pension légale supplémentaire. Si vous continuez à travailler après la date à laquelle vous pouvez prendre votre pension anticipée, vous pourrez accumuler un bonus de pension à partir du 1er juillet 2024. Vous pouvez également choisir de travailler à temps partiel à partir de cette date. Dans ce cas également, vous accumulerez un bonus, mais de manière proportionnelle. Pour avoir droit au bonus, vous devez prendre votre retraite au plus tôt le 1er janvier 2025.

Les personnes qui se constituent une pension complémentaire auprès de leur employeur se constitueront également une pension complémentaire plus élevée en continuant à travailler, car les cotisations continueront à être versées.