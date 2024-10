La 12e édition des Portes Ouvertes Écobâtisseurs, organisée les 1er, 2 et 3 puis 9 et 10 novembre, permettra aux visiteurs de découvrir gratuitement 78 habitations durables en Wallonie et à Bruxelles. Les propriétaires de ces logements partageront leur expérience de construction ou de rénovation écologique, explique les organisateurs, écoconso et Bond Beter Leefmilieu.

Les habitations des Écobâtisseurs consomment 4 à 15 fois moins de chauffage que la moyenne des logements, affirment les organisateurs des Portes Ouvertes. Les projets utilisent différentes techniques et démarches pour y arriver, dont bon nombre font la part belle aux matériaux naturels (bois, paille, chanvre, terre…) et aux éléments de réemploi (économie circulaire). Vous aussi, vous souhaitez vous lancer dans ce type de projet? Venez chercher l’inspiration: plus de 70 bâtiments ouvrent leurs portes à Bruxelles et en Wallonie!

Visitez gratuitement des constructions et rénovations durables

Vous allez rénover ou construire? Vous voulez un logement bien isolé et économe en énergie? Des matériaux naturels et sains? Des éléments de réemploi? Un habitat groupé, léger ou évolutif? Des maîtres d’ouvrage expérimentés ouvrent les portes de leur maison à des candidats bâtisseurs/rénovateurs et partagent avec eux leurs expériences. Cette année, la part belle sera faite aux rénovations énergétiques. Au programme, il y aura 34 projets de ce type à découvrir.

Parmi les projets à visiter, il y a par exemple des constructions à énergie positive, des habitats groupés, des maisons en terre et paille, des rénovations écologiques de bâtiments classés ou de maisons de village, des autoconstructions... Certains bâtiments sont habités depuis plusieurs années (c’est intéressant pour avoir du recul !), d’autres sont encore en chantier (idéal pour voir la mise en oeuvre de techniques avant qu’elles soient cachées par les finitions).

Un exemple: une maison qui utilise le langage de la nature à Ottignies-Louvain-La-Neuve

Cette maison quatre façades a été construite en 2015 et rassemble aujourd’hui 2 unités de logement bien distinctes. Il s’agit en quelque sorte d’un habitat groupé/cohousing/logement kangourou. Courbes, matériaux, structure... Tout a été pensé pour que le bâtiment s’intègre parfaitement au paysage. Elle vous ouvre ses portes le week-end du 9 et 10 novembre. Plus d’infos ici.

Plus d’infos

Rendez-vous aux Portes Ouvertes Écobâtisseurs les 1-2-3 et 9-10 novembre 2024!