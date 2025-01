Une indexation pour la pension en 2025?

En janvier, le salaire de nombreux travailleurs sera indexé de 3,58%. Mais qu’en est-il des retraités? Verront-ils leur pension augmenter?

En Belgique, les salaires augmenteront en janvier 2025 grâce à l’indexation automatique. Ce mécanisme, spécifique au système belge, permet d’ajuster les salaires en fonction de l’évolution de l’inflation. Son objectif principal est de préserver le pouvoir d’achat des travailleurs face à la hausse des prix. Ce mois-ci, le Bureau du Plan a estimé l’indexation à 3,58%, contre 1,48% en janvier 2024. Soit plus du double. Une bonne nouvelle pour de nombreux travailleurs. Mais qu’en est-il de la pension, les retraités bénéficieront-ils de l’indexation?

L’indexation est calculée sur la base de l’indice santé, qui mesure les prix des biens et services tout en excluant certains produits, comme le carburant, l’alcool ou le tabac. Lorsque l’inflation franchit un certain seuil, les salaires et autres revenus sont automatiquement augmentés, souvent à des moments précis de l’année selon les secteurs d’activité.

En janvier, ce sont principalement les secteurs où l’indexation se fait annuellement, comme l’administration publique ou les grandes entreprises, qui bénéficieront de cette augmentation. Sont notamment concernés les employés de la CP200, du transport routier, de l’agriculture et l’horticulture, de l’industrie alimentaire et commerce de produits alimentaires ou encore de l’horeca.

Et pour la pension?

Les pensions bénéficient elles aussi d’une indexation automatique pour compenser l’inflation et préserver le pouvoir d’achat des pensionnés. Cependant, leur mécanisme est légèrement différent de celui des salaires: l’indexation des pensions n’intervient qu’en cas de dépassement de l’indice pivot. Lorsque ce seuil est franchi, une augmentation est alors appliquée le mois suivant. Les pensions ne sont donc pas indexées à des dates fixes, mais en fonction de l’évolution réelle des prix.

Une augmentation prévue pour 2025?

Il est possible que l’indice pivot soit à nouveau dépassé début 2025, a estimé le Bureau du Plan. Cela entraînerait une revalorisation des pensions peu de temps après. Par exemple, si le dépassement de l’indice pivot se produit en janvier, les pensionnés verront une augmentation dès février. De combien? Pas de surprise à ce niveau-là: si indexation il y a, le taux sera de 2%. Il s’agit d’un chiffre fixé par la loi.

Comment en bénéficier? Si vous avez droit à une augmentation ou à une modification de votre pension, les autorités compétentes ferons automatiquement le nécessaire pour appliquer l’indexation. Il n’y a donc rien à faire de votre côté.