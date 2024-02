15 nouveaux restaurants décrochent un « Bib Gourmand »

Le guide Michelin Belgique et Luxembourg a dévoilé les quinze tables qui décrochent un label « Bib Gourmand » en 2024. Cette distinction est remise aux restaurants qui allient cuisine de qualité et prix serrés.

La nouvelle fournée de « Bib Goumand » est « diverse et éclectique », selon le directeur de la sélection des Guides Michelin au Benelux, Werner Loens. « Ces adresses, qui réussissent la prouesse de conjuguer cuisine de qualité et prix mesurés, sont une véritable invitation à se faire plaisir. » Bruxelles et la Wallonie se partagent une large majorité des nouvelles adresses labellisées: six chacune, tandis que trois tables sont mises à l’honneur en Flandre.

Namur et Bruxelles, berceaux de la gastronomie?

Au sud du pays, c’est dans la province de Namur que se trouvent la plupart des nouveaux « Bib »:

« Au Phil des Saveurs » à Bois-de-Villers,

à Bois-de-Villers, « Le confessionnal » à Dinant,

à Dinant, « Garde manger » à Gesves

à Gesves et encore « Mona Lisa » à Yvoir.

Les deux autres adresses wallonnes sont situées en Cité Ardente: « Enoteca » et « Magma ».

La capitale se dote également de six nouveaux « Bib Gourmand » avec « St. Kilda » à Uccle, « Le Variétés » et « L’épicerie Nomad », toutes deux à Ixelles, « Kline » à Bruxelles, « ANJU » à Saint-Gilles et « Yoka Tomo » à Schaerbeek.

Trois adresses en Flandre

En Flandre, les nouveaux « Bib Gourmand » sont « Onslow » et « Quatre Vins », à Bruges et « Furbetto » à Heverlee.