5 recettes anti gaspi pour sauver vos frites

Il vous reste des frites dans le fond du sachet et vous ne savez qu’en faire? Ne les jetez pas à la poubelle, elles peuvent être réutilisées dans des recettes savoureuses. Too Good To Go donne quelques idées.

Fini le gaspillage alimentaire! Vos restes peuvent être facilement transformés en plats originaux... et gourmands bien sûr! Même les frites sont réemployées facilement. La preuve par 5.

Les restes de frites comme liant dans une soupe

Quand on cuisine de la soupe, il est très courant d’utiliser une pomme de terre comme liant pour donner à la soupe une bonne consistance. Si vous avez des restes frites de la veille, elles peuvent parfaitement remplacer la pomme de terre.

Frittata aux restes de frites et de légumes

La frittata est la recette zéro gaspi par excellence, car vous pouvez toujours y incorporer vos restes de pommes de terre et de légumes. Remplacez les pommes de terre de votre recette habituelle par des frites. En bonus : la frittata peut être consommée chaude ou froide, idéale comme lunch à emporter au travail !

Ingrédients (4 portions):

Restes de légumes de la veille

Restes de frites

6 œufs

Un peu de lait ou de crème

Sel et poivre

Noix de muscade

Restes de fromage râpé (facultatif)

Préparation :

Préchauffer le four à 180°C Faites cuire vos restes de légumes à la poêle si nécessaire, ou sortez vos restes de légumes déjà cuits du frigo. Battez les œufs avec le lait ou la crème. Ajoutez le fromage râpé. Salez et poivrez. Dans un grand saladier, mélangez les frites et les légumes cuits. Versez ensuite les œufs et mélangez bien. Versez le mélange dans un plat à four bien huilé. Faire cuire la frittata pendant environ 15 minutes jusqu’à ce que les œufs soient cuits.

Loaded fries à la mexicaine

Cette recette à la mexicaine inspirée des plats de nachos au four est le repas parfait pour une soirée cinéma ou jeu de société entre amis ! Étalez les restes de frites en une seule couche dans un plat de cuisson ou directement sur la plaque du four. Parsemez de bœuf haché ou de viande végétalienne, de haricots rouges et d’olives noires. Versez un peu de sauce tomate spéciale nachos par dessus et terminez par du cheddar râpé. Faites cuire au four pendant 10 minutes à 180°C jusqu’à ce que le fromage soit fondu. À la sortie du four, ajoutez des oignons nouveaux, de la guacamole et de la crème aigre.

Hachis parmentier aux frites de la veille

Avez-vous déjà pensé à remplacer la purée d’un hachis par vos frites de la veille ? C’est délicieux et cela vous évite de devoir éplucher les pommes de terre pour en faire de la purée. Pour un résultat optimal, écrasez bien les frites.

Salade liégeoise revisitée

Cela fait longtemps que vous n’avez pas dégusté une bonne salade liégeoise ? Revisitez la recette pour une salade liégeoise zéro gaspi : il vous suffit de remplacer les pommes de terre par les frites de la veille, réchauffées dans les règles de l’art pour qu’elles soient bien croustillantes.

Source: Too Good to go