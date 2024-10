6 astuces pour se réchauffer sans allumer le radiateur

La pluie et le vent ont fait leur grand retour en ce début d’automne. Beaucoup ressentent dès lors le besoin de faire grimper la température dans la maison. Vous craignez néanmoins de faire bondir votre facture d’énergie? On vous partage quelques astuces pour vous réchauffer sans allumer le chauffage.

1. Laissez entrer le soleil

S’il fait beau, n’hésitez pas à ouvrir grand vos rideaux durant la journée. Cela va permettre aux rayons du soleil de taper sur les vitres et pénétrer dans votre intérieur pour réchauffer la pièce. Pour conserver la chaleur le plus longtemps possible, fermer rideaux et volets le soir venu.

2. Optez pour des rideaux épais et thermiques

Un rideau isolant thermique est un rideau doté d’une doublure qui fait barrage contre le froid en hiver et contre la chaleur en été. Ce type de rideau permet de réduire les déperditions de chaleur, et donc d’énergie. Attention: ces rideaux sont opaques et risquent donc d’obscurcir votre intérieur. Selon votre budget, vous pouvez opter pour des matières synthétiques bon marché (PVC, polyéthylène) ou des matières naturelles, plus nobles (laine). Petite précision: si les rideaux thermiques peuvent offrir une bonne isolation contre le froid, ils restent néanmoins moins efficaces qu’un double vitrage. Sur le long terme, le double vitrage est donc un investissement plus intéressant.

3. Bouchez les trous

Pour éviter les courants d’air, pensez à calfeutrer vos fenêtres et vos dessous de portes. Bande, coussin, boudin... De nombreuses solutions existent.

4. Multipliez les tapis

Quand le froid s’installe, on n’hésite pas à placer des tapis dans le salon et les chambres. Les tapis sont de très bons isolants qui font barrière au froid et gardent vos pieds au chaud. Si vous optez pour un tapis en laine, il vous permettra d’apporter le plus de chaleur à votre pièce. Néanmoins, en termes d’isolation, ce n’est pas l’idéal. Préférez plutôt des matières synthétiques, qui vous apporteront le meilleur résultat en matière d’isolation.Vous n’aimez pas avoir du tissu par terre, car vous estimez qu’il s’agit d’un véritable nid à bactéries? Pas de panique, le bambou ou le liège sont faits pour vous! Ce sont d’excellents isolants.

5. Sortez le gros pull, la bouillotte et les plaids

Parfois, la solution la plus simple est aussi la plus efficace, et la moins chère! Plutôt que rallumer la chaudière et dépenser des sommes folles en énergie, pourquoi ne pas opter pour un gros pull en laine, des grosses chaussettes bien chaudes, un plaid épais et long ou même une bouillotte pour les plus frileux?

6. Allumez des bougies

Si vous n’avez pas de feu ouvert dans votre séjour, multipliez les bougies chez vous. Aussi étonnant que cela puisse paraître, elles sont une excellente source de chaleur. En plus, elles apporteront une ambiance chaleureuse et cosy à votre pièce. Attention à bien les surveiller tout de même.