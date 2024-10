À la découverte de l’armée de terre cuite, trésor de l’archéologie chinoise

L’exposition « Terracotta army et le premier Empereur de Chine » arrive à Tour & Taxis, offrant une occasion unique de plonger dans l’histoire fascinante de la Chine ancienne.

Avec plus de 150 pièces archéologiques, dont les célèbres guerriers de terre cuite, ce voyage immersif nous emmène au cœur du IIIe siècle avant J.-C., sous le règne de Qin Shi Huangdi, le premier Empereur de Chine. Une chance exceptionnelle de découvrir ces statues grandeur nature qui veillaient sur la tombe impériale et d’explorer l’héritage monumental d’une civilisation millénaire. Une exposition incontournable pour les passionnés d’histoire et de culture.

Une armée de plus de 8000 soldats en terre cuite

Avec le tombeau de Toutankhamon, le Machu Picchu et les grottes de Lascaux, l’armée en terre cuite du premier empereur de Chine constitue l’une des dernières grandes découvertes archéologiques du XXe siècle. L’armée est composée de plus de 8000 guerriers en terre cuite, chars et chevaux. Elle a été exhumée à Xi’an, dans l’est de la Chine, et faisait partie du mausolée impérial. Ces pièces témoignent du raffinement et du savoir-faire de la Chine ancienne, offrant un aperçu de la vie quotidienne, militaire et impériale de l’époque.

Les statues de l’armée en terre cuite ont été découvertes accidentellement par un groupe d’agriculteurs en 1974 alors qu’ils creusaient un puits. L’un d’eux, Yang Zhifa, est présenté dans l’exposition. Il partage ses émotions ainsi que les moments marquants de cette découverte qui a bouleversé le monde de l’archéologie.

Premier empereur de Chine

En 221 avant J.-C., Qin Shi Huangdi devient empereur. C’est la première fois en des siècles d’existence que la Chine est gouvernée par un seul souverain. Autrefois, le vaste territoire (un quart de la superficie de la Chine actuelle) était composé de sept royaumes, en proie à des guerres incessantes. Avec une force de plusieurs centaines de milliers de soldats, Qin Shi Huangdi a réussi à mettre fin à ce chaos et à unifier la Chine.

Comme il était d’usage à l’époque, il a alors fait construire sa nécropole de son vivant. La construction a duré 36 ans (de 246 à 210 av. J.-C.) et a mobilisé 720.000 ouvriers. La nécropole a été construite au pied du mont Li, dans l’actuelle province de Shaanxi. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1987, l’immense monument couvre une superficie de 56km², aussi grande que l’île de Manhattan ou l’archipel des Bermudes. Ce gigantesque palais souterrain est d’une taille et d’une ambition inégalées.

Cette exposition divertissante permet aux visiteurs de se faire une idée précise de la marque indélébile que le premier empereur a laissée sur son immense territoire. Qin Shi Huangdi était bien plus qu’un « barbare sanguinaire ». Grâce à ses idées et à ses réalisations, il a initié de nombreuses réformes et inspiré le progrès dans de nombreux domaines.

