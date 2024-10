Automne rime avec chicon!

Si vous avez cultivé des plants de chicon cet été, l’heure est venue de forcer les racines à la cave pour obtenir de délicieux légumes. Voici la marche à suivre.

La récolte des racines de chicon plantées à la belle saison se fait avec une fourche-bêche entre octobre et novembre : l’idéal est d’attendre que les températures maximales diurnes soient en-dessous des 10°C. S’il est important d’enlever à la main un maximum de terre des racines, ne surtout jamais les laver: elles pourriraient systématiquement. Après avoir laissé sécher deux ou trois jours les plus belles et saines racines, recoupez les feuilles à 2-3cm du collet (pour conserver le bourgeon principal) et le bas de la racine à 15cm sous ce même collet. Il est aussi possible de se fournir en racines directement en jardinerie ou chez un fermier producteur.

Entreposez ces racines en silo de sable ou de terreau humide (max 7°C) ou simplement au frais (1 à 2°C), pour les faire entrer en dormance durant minimum une semaine. Le forçage peut ensuire débuter à la cave : placez les racines dans des bacs remplis de terreau ou de sable humide, dans l’obscurité, à une température comprise entre 12 et 18°C. Plus la température sera élevée dans cette fourchette, plus amers seront les chicons.

Après 3 à 4 semaines, les chicons devraient commencer à pousser à partir du bourgeon principal : l’obscurité empêchant la photosynthèse, le légume se développera en restant blanc-jaunâtre. Pour la récolte, il suffit ensuite de casser à la main le chicon au ras du collet, en laissant la racine en terre : il en repoussera un petit feuillage, utilisable en salade ou en soupe. Dernier conseil : pour éviter toute maladie des plantes, pensez à bien sélectionner vos racines et à ne pas trop arroser le substrat.

Conseils donnés par Jean-Luc Wanzoul, professeur à l’Institut Technique Horticole de Gembloux.