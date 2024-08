Bruxelles est en fleurs jusqu’à la fin août

Bruxelles habille son hyper-centre d’installations artistiques végétales, à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 25 août, annonce l’échevinat des Affaires économiques de la commune dans un communiqué. L’initiative rejoindra le traditionnel Tapis de fleurs sur la Grand-Place.

L’opération « Commerces en fleurs » propose de découvrir les créations de divers artistes et fleuristes au travers d’une déambulation en 17 étapes, sur le thème des « créatures imaginaires ». La promenade démarre dans la cours de l’Hôtel de ville, puis continue au détour de la rue des Brasseurs, de la rue de l’Étuve, la place Saint-Jean, ou encore de l’Îlot Sacré.

De plus, une centaine de vitrines sont décorées par le fleuriste bruxellois Do flowers, et « un bar à fleurs offrira des bons de réduction sous forme de fleurs », souligne l’échevin aux Affaires économiques, Benhur Ergen.

© Belga Images

Tapis de fleurs sur la Grand-Place

Comme lors des précédentes éditions, le Manneken Pis a revêtu un costume fleuri, visible jusqu’au 15 août. Le parcours débouche sur la Grand-Place, parée pour l’occasion de son Tapis de fleurs, du 15 au 18 août. L’œuvre est « le fruit d’une collaboration entre artistes, horticulteurs et bénévoles des quatre coins de la Belgique », selon l’échevine de la Culture de Bruxelles et présidente de l’ASBL Tapis de Fleurs de Bruxelles, Delphine Houba. Le Tapis de fleurs est une tradition biannuelle, perdurant depuis 1971.

La composition nommée « Rhizome » est l’œuvre de la street artiste liégeoise Océane Cornille. Elle affirme dans le communiqué vouloir rendre hommage à « la diversité et la vitalité » de la ville, dans un style inspiré de l’Art nouveau. Cette année, 585.000 dahlias provenant de la région de Campine formeront l’essentiel du motif de 1.600m². Il sera possible d’admirer le Tapis de fleurs depuis la tour de l’Hôtel de ville.