Ces 11 plantes qui coloreront vos jardinières d’automne

L’été est fini? Place aux jardinières d’automne-hiver hypercolorées !

Pour la couleur

1. Les pensées et violettes Disponibles dans une multitude de couleurs, les bisannuelles égaient les jardinières jusqu’à l’été.

2. Les petites variétés d’asters et de chrysanthèmes On adore la vivacité de leurs tons, la générosité de leur floraison et la longévité de celle-ci. Ils illuminent l’arrière saison jusqu’en décembre.

3. Les petits cyclamens Avec leurs coloris pastels ou lumineux, ce sont les stars des potées d’arrière-saison. Supportant un gel léger (-3 °C), ils peuvent fleurir jusqu’à la fin de l’hiver.

4. Les pernettyas et gaultherias Petites feuilles vert foncé pour les deux, baies roses, rouges ou blanches pour l’un, rouge vif pour l’autre, ces petits arbustes sont craquants dans les bacs.

5. Les sedums Avec leur jolie floraison rose-rouge foncé de fin de saison puis leur feuillage arborant un intéressant ton doré, ils assurent en cette saison.

6. Le skimmia japonica Plein de charme dès fin août avec ses petits boutons rouge-rose, serrés en grosses grappes qui ne se transformeront en fleurs qu’au mois de mars.

7. Les bruyères Les bruyères doivent leur indémodable succès à leurs jolis tons (blanc, rose ou pourpre), proposés parfois en trio, mais aussi à l’exceptionnelle longévité de leur floraison, les hivernales (erica) pouvant même passer l’hiver en fleurs.

Pour le feuillage

8. Les lierres panachés ou unis, vert foncé, vert pâle ou jaune, restent des musts.

9. Les heuchères Adorées des artistes de la potée.

10. Les graminées Fétuque bleue, carex, stipa... accompagnent différentes plantes au cours de la saison.

11. Les cinéraires maritimes,calocephalus brownii... Les feuillages argentés persistants et rustiques font merveille quand la lumière se fait plus pâle.

