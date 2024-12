Ces jolies écorces colorent votre jardin en hiver

La vision d’arbres nus et gris vous déprime en hiver ? Même en l’absence de feuilles, certaines essences égaient le jardin avec leurs écorces colorées et d’une jolie texture.

Qu’elles soient mates ou brillantes, bariolées, striées, craquelées ou lisses, les écorces de certains arbres et arbustes habillent le jardin toute l’année. Mais c’est encore plus le cas en hiver, lorsque la majorité de la végétation est en dormance: associées à quelques plantes vivaces ou graminées, les écorces permettent de conserver un jardin esthétique grâce à toutes leurs couleurs.

Un jardin, des écorces, des couleurs

Si le tronc du bouleau commun perd sa nuance caractéristique après quelques années, il existe des cultivars de cette espèce gardant constamment leur teinte, qu’elle soit blanche («bouleau de l’Himalaya», d’un blanc éclatant, ou «bouleau à papier», dont l’écorce s’écaille en plaques orangées sur l’intérieur) ou colorée («betula albosinensis», dont la couleur varie du rouge au rose, en passant par le cuivré).

Les érables à «peau de serpent» ou «jaspés» offrent une belle variété de troncs striés vert-blanc, rouge-blanc, voire orange-blanc. Quant aux cerisiers «Prunus serrula», ils affichent une splendide écorce brillante et lisse, aux teintes cuivrées, rouges, ou caramel.

Les espèces d’Eucalyptus rustiques multiplient les plaques grises, gris-bleutées, brunes et rouges très décoratives, tandis que certains arbustes se démarquent particulièrement : les cornouillers, dont la variété de couleur est immense (voir photo, au centre), et les saules osiers, oscillant du crème au noir, en passant par le rouge et l’acajou.

L’effet de ces arbres/arbustes est maximisé lorsqu’ils sont plantés en cépées (rejets sortant d’une même souche, formant plusieurs troncs très proches) ou en fausse cépées (dans ce cas, trois ou quatre arbustes sont plantés très serrés).

Si les arbres se colorent souvent avec l’âge, sur les arbustes, c’est l’inverse, c’est le jeune bois qui sera coloré. Ces derniers doivent donc être taillés sévèrement pour garder un maximum de jolies couleurs.