Chandeleur: 3 crêpes gourmandes signées Loïc, fou de cuisine

Les crêpes, c’est un classique dont on ne se lasse jamais. Et quand Loïc van Impe s’en mêle, cela devient un véritable festival gourmand! On vous propose 3 recettes irrésistibles du chef.

Que vous soyez adepte des saveurs classiques, gourmand invétéré ou amateur d’originalité, il y a forcément une crêpe pour vous! Loïc, fou de cuisine, propose 3 déclinaisons qui raviront tous les palais: les crêpes aux pommes, les crêpes tiramisu, et les fameuses crêpes Suzette. À vos spatules, c’est le moment de régaler toute la tablée!

Crêpes aux pommes

Ingrédients:

6 oeufs

1L de lait

500g de farine

4 pommes Jonagold

1 citron

60g de sucre

50g de beurre

huile de tournesol

sucre impalpable

sel

1 verre de calvados (facultatif)

Préparation:

Battez 6 œufs dans un litre de lait et ajoutez une bonne pincée de sel et de sucre. Tamisez la farine petit à petit au mélange mouillé jusqu’à obtention d’une pâte à crêpes. Laissez reposer la pâte à température ambiante un quart d’heure. Épluchez quatre pommes et supprimez le trognon avec les pépins. Coupez les pommes en tranches à l’horizontale et enduisez les d’un peu de jus de citron afin de contrer l’oxydation. Faites fondre le sucre jusqu’à obtention d’un caramel blond. Ajoutez une belle noix de beurre et disposez les tranches de pommes dans la poêle. Saisissez bien pour avoir des pommes bien caramélisées. Mouillez les pommes avec un shot de calvados et flambez. Réservez les pommes caramélisées. Préchauffez le grill du four Enduisez la poêle d’une fine couche d’huile de tournesol et cuisez vos crêpes ultra-fines. Déposez quelques crêpes pliée en quarts sur un plat et badigeonnez les crêpes royalement de sirop des pommes. Passez les crêpes quelques minutes en dessous du grill au four pour qu’elles croustillent. Sortez les crêpes du four et disposez les pommes caramélisées par dessus. Tamisez un peu de sucre impalpable sur les crêpes pour terminer. Petite touche pour les gourmands: avant de sortir les crêpes du four, chauffez un demi verre de calvados dans un poêlon à feu vif. Flambez le calvados dans le poêlon et versez sur les crêpes.

Crêpes tiramisu

Ingrédients:

250gr de farine

1 c. à s. de poudre de café instantanée

Sel

Sucre

3 oeufs

500ml de lait

500gr de mascarpone

100gr de sucre impalpable

1 gousse de vanille

Huile neutre

200ml de crème liquide

150gr de chocolat

25gr de poudre de cacao

20gr d’amandes effilées

Préparation:

Appareil à crêpes

Mélangez la farine, le café instantané, une pincée de sel et une pincée de sucre dans un saladier. Fouettez trois œufs avec le lait. Ajoutez petit à petit en mélangeant les ingrédients secs au mélange liquide jusqu’à obtention d’une pâte lisse. Laissez reposer pendant une demi-heure au frais.

Crème de mascarpone

Mélangez le mascarpone avec le sucre impalpable et les graines d’une gousse de vanille. Mettez le mélange dans une poche à douille et gardez au frais.

Crêpes

Faites des crêpes dans une poêle à crêpes avec un peu d’huile neutre.

Sauce au chocolat

Chauffez 200ml de crème liquide dans un petit poêlon. Faites fondre 150gr de chocolat. Retirez du feu et ajoutez 25gr de poudre de cacao. Mélangez. Laissez tiédir.

Dressage

Étalez de la crème de mascarpone sur la moitié d’une crêpe. Parsemez avec un peu d’amandes effilochées. Pliez la crêpe en deux. Mettez de la crème sur la moitié et pliez encore une fois en deux. Répétez trois fois. Posez les trois crêpes l’une sur l’autre. Terminez par la sauce au chocolat et un peu d’amandes effilées.

Crêpes Suzette

Et pour finir, une petite recette en vidéo!

Ingrédients:

3 œufs

250gr de farine

500ml de lait

2 oranges (et le zeste)

60gr de sucre

Huile neutre

sel

1 verre de Grand Marnier

Préparation: