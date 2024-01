Dans les cimetières militaires du Westhoek

C’est un patrimoine auquel on n’ose pas nécessairement se frotter: les cimetières de la Première Guerre mondiale qui émaillent le Westhoek et le Front des Flandres (près de 250!) peuvent avoir, vus de l’extérieur, une connotation morbide. Et pourtant...

De par leur atmosphère de recueillement et de sérénité, par les milliers de vies fauchées qu’ils représentent, ces cimetières donnent une toute autre image de la guerre et laissent probablement davantage songeur que tous les musées et monuments réunis. Loin de n’être que des nécropoles, il s’agit aussi de lieux d’une indéfinissable et poétique beauté, où chaque nation a donné libre court à sa vision de la mort et du sacrifice.

La rotonde de Bedford House.© Piet De Kersgieter

Les cimetières du Commonwealth – dont celui de Tyne Cot à Zonnebeke, le plus grand au monde – sont ainsi lumineux, avec des stèles immaculées dans des environnements très ouverts, couverts de gazon et de nombreux massifs fleuris. C’est tout le contraire des cimetières allemands à l’atmosphère bien plus forestière et sombres, comme celui de Langemark, ombragé de grands chênes rappelant les forêts germaniques et constellé de croix noires. Et si les cimetières français et belges sont moins typés, ils n’en demeurent pas moins impressionnants. Pour les découvrir, un conseil : le circuit automobile « Ypres Salient route », au départ d’Ypres, passe par les principales nécropoles militaires de la région, y intercalant quelques musées et sites emblématiques.

Le cimetière français de Saint-Charles de Potyze.© Westtoer apb