En images: les beffrois belges, un patrimoine mieux protégé

Sept beffrois wallons (Tournai, Binche, Charleroi, Gembloux, Mons, Namur et Thuin) et la cathédrale de Tournai, inscrits sur la liste établie par l’Unesco du Patrimoine mondial de l’humanité, seront à terme dotés d’une zone de protection.

La ministre wallonne du Patrimoine, Valérie De Bue, a en effet décidé de lancer la procédure pour établir une zone de protection autour des sept beffrois wallons ainsi qu’autour de la cathédrale de Tournai. Les périmètres proposés ont été déterminés par l’Agence wallonne du Patrimoine (AWaP) en tenant compte des vues vers et depuis les monuments classés.

Actuellement, l’environnement direct de ces bâtiments ne bénéficie pas d’une protection légale.

« En clarifiant les règles et en établissant un périmètre de protection mieux réfléchi, nous offrons aux villes et communes concernées la possibilité de développer des activités nécessaires à la vie locale tout en préservant, dans un juste équilibre, l’intégrité historique et visuelle du Patrimoine », explique Valérie De Bue dans un communiqué.

Portfolio: des trésors inestimables