Expérience zen au domaine de Poucques

Le parc boisé qui entoure le château de Poucques fait du domaine un magnifique lieu de promenade.

Le château féerique de Poucques, aux murs rose pastel, attire immédiatement le regard au cœur d’un domaine qui n’a pourtant rien d’un jardin tracé au cordeau. On découvre, au contraire, un parc du XVIIIe siècle, boisé et très étendu (56 ha), véritable havre pour les amateurs de quiétude et de grandes balades. Les anciens propriétaires avaient créé un important réseau d’allées bordées de tilleuls qui débouchaient sur un jardin à la française. Mais la vraie surprise se cache derrière le château. On se retrouve immergé dans une oasis de verdure sillonnée de sentiers qui ménagent des panoramas de toute beauté. Etendues gazonnées, massifs de fleurs et frondaisons majestueuses assurent la touche anglaise, au point qu’on a l’impression de flâner dans un paysage séculaire.

Le château de Poucques

Si vous suivez l’allée toute droite, vous arriverez dans une clairière où 7 drèves se rejoignent. Cette étoile à 7 branches a été voulue par un précédent propriétaire, comme un point de vue d’où il pouvait embrasser toute l’étendue de son domaine et de sa sphère d’influence. Entre-temps, certaines allées ont été envahies par la végétation mais la vue a été préservée sur le village de Poucques.

Depuis deux ans, le domaine est géré par Toerisme Vlaanderen qui entend le développer dans le respect de son riche passé. L’endroit fut pendant des siècles une « plaisance » ou lieu de villégiature pour ses nobles propriétaires qui y firent aménager un potager de grandes dimensions, protégé par un mur médiéval. Il vient d’être restauré et va retrouver sa fonction originelle.

Le château de Poucques© Marlies_Vergote