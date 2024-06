Expo : rétrospective du photographe Elliott Erwitt

Admirez les magnifiques clichés du photographe franco-américain Elliott Erwitt sur la Grand-Place de Bruxelles. Une exposition mêlant humour et émotion !

« En réalité, dire qu’il y a de l’humanité dans mes photos est le plus grand compliment qu’on ne m’ait jamais adressé. Si mes photos permettent aux gens de voir le monde d’une certaine façon, c’est certainement d’y voir les choses sérieuses de manière non sérieuse. » Voilà ce qu’affirmait Elliott Erwitt, décédé fin 2023. Marilyn Monroe, Jackie Kennedy, Ernesto Che Guevara, Alfred Hitchcock, Charles de Gaulle… Il a immortalisé les plus grandes stars de son époque mais aussi de parfaits inconnus.

Plus de 215 photos

Avec plus de 215 clichés, cette rétrospective de son œuvre a été conçue avec l’artiste, membre de la célèbre agence Magnum Photos. « L’exposition tente d’en présenter les nombreuses facettes et d’en dégager les traits distinctifs : l’humour, l’ironie teinte de tendresse, la curiosité toujours en éveil, l’accent mis sur l’émotion, que cet homme pourtant cultivé privilégie au détriment d’une approche sèchement intellectuelle », indiquent les organisateurs de l’événement.

1/6 USA. New York, New York. 1974. © Elliott Erwitt / Magnum Photos 2/6 Che Guevara © Elliott Erwitt / Magnum Photos 3/6 Australië © Elliott Erwitt / Magnum Photos 4/6 Marilyn Monroe during the filming of « The Misfits » © Elliott Erwitt / Magnum Photos 5/6 New York City, USA, 2000 © Elliott Erwitt / Magnum Photos 6/6 Saint Tropez, France, 1959 © Elliott Erwitt / Magnum Photos 1/6 USA. New York, New York. 1974. © Elliott Erwitt / Magnum Photos 2/6 Che Guevara © Elliott Erwitt / Magnum Photos 3/6 Australië © Elliott Erwitt / Magnum Photos 4/6 Marilyn Monroe during the filming of « The Misfits » © Elliott Erwitt / Magnum Photos 5/6 New York City, USA, 2000 © Elliott Erwitt / Magnum Photos 6/6 Saint Tropez, France, 1959 © Elliott Erwitt / Magnum Photos USA. New York, New York. 1974. © Elliott Erwitt / Magnum Photos Che Guevara © Elliott Erwitt / Magnum Photos Australië © Elliott Erwitt / Magnum Photos Marilyn Monroe during the filming of « The Misfits » © Elliott Erwitt / Magnum Photos New York City, USA, 2000 © Elliott Erwitt / Magnum Photos Saint Tropez, France, 1959 © Elliott Erwitt / Magnum Photos

Le noir et blanc

L’œuvre d’Elliott Erwitt s’articule selon deux axes. L’un est la distinction primordiale, pour lui, entre le noir et blanc et la couleur : les clichés personnels en noir et blanc, les travaux de commande en couleur. « Je ne mets pas de couleur dans mon travail personnel. La couleur, c’est du domaine professionnel. Ma vie est déjà assez compliquée comme ça. Je m’en tiens au noir et blanc. Cela suffit. » L’autre axe est thématique. Les thèmes ont été définis par l’artiste lui-même, offrant un aperçu de sa vision unique du monde et de son travail: Between the Sexes, Beaches, Abstraction, Dogs, Cities, Kids, Regarding Women, Museum Watching, suivis de Kolor.

Son atelier new-yorkais

La scénographie immersive, les audiovisuels et l’audioguide commentant une cinquantaine de photographies permettent une véritable immersion dans l’œuvre d’Elliott Erwitt. A la fin du parcours de l’exposition, on découvre une reconstitution de son atelier new-yorkais pour une plongée dans l’intimité créative de l’artiste.