Exposition immersive avec Woody, Nemo…

Plongez dans vos films d’animation préférés des studios Disney-Pixar ! Au fil d’une exposition immersive, à Bruxelles, vous retrouverez vingt-deux personnages emblématiques et douze univers thématiques.

Au fil du parcours sur plus de 3.000 m² d’espace d’exposition, glissez-vous dans la peau des jouets de la chambre d’Andy – entièrement reconstituée, avec un lit 8 fois plus grand que la taille normale – avec Woody, Buzz l’Eclair et leurs amis de “Toy Story”. On peut également entrer dans la cuisine du restaurant Gusteau de Ratatouille ; voyager du monde des vivants à celui des morts avec Mama Coco, Miguel, Hector et Dante de Coco ou encore visiter le Flo’s Café V8 et saluer Flash McQueen de “Cars”. Dans l’univers de “Là-Haut”, on peut s’assoir dans le salon du veuf Carl Fredricksen alors qu’il plane vers Paradise Falls; dans celui de “Vice-Versa”, on entre dans le quartier général de l’esprit de Riley et on rencontre ses émotions.

RONQUIERES

Une exposition olfactive

Dans des décors reproduits en taille réelle, vous ferez aussi appel à votre odorat dans la moitié des salles! Ainsi, dans celle consacrée à “Là-Haut”, vous sentirez l’herbe fraîchement coupée, comme à Paradise Falls; dans celle de “Ratatouille” des effluves de nourriture comme dans la cuisine de Linguini; dans l’univers du “Monde de Nemo” des fragrances de brise marine, etc. Pour le reste, on vous laisse la surprise…

Une expérience amusante pour petits et grands !