Faire pousser des fleurs en jardinière: 4 points importants à retenir

Il existe quantité de modèles de jardinières dans le commerce: comment choisir la bonne et faire en sorte que vos fleurs s’y sentent bien?

Si choisir ses bacs à fleurs se base avant tout sur des considérations esthétiques, quelques aspects pratiques ont aussi leur importance. Une jardinière doit assurer un bon drainage de la terre: une hygrométrie trop élevée peut entraîner un pourrissement des racines. Vérifiez toujours si la jardinière est percée dans le fond ou s’il est possible de forer soi-même des trous. Certains matériaux et couleurs doivent être évités pour les fleurs exposées en plein soleil: une jardinière en métal, surtout si elle est sombre, est susceptible d’accumuler la chaleur et de «cuire» les racines des plantes.

Le choix du terreau est primordial: il faut qu’il soit à la fois drainant et assure une bonne rétention d’eau et de nutriments. Oubliez les terreaux bon marché. Dans la plupart des cas, un terreau universel de qualité fera l’affaire. Vérifiez toujours s’il contient de l’engrais et, si oui, la durée d’action de celui-ci. N’enrichissez jamais la terre durant ce délai. Il existe des substrats contenant des «grains d’eau», polymères hydro-absorbants pouvant retenir 100 fois leur poids en eau, avant de la restituer lentement aux racines. Il s’agit d’une bonne option pour éviter tout dessèchement au printemps et en été, en s’épargnant l’obligation d’un arrosage quotidien.

En ce qui concerne les engrais, la solution la plus simple est d’opter pour des bâtonnets à libération lente. Leur action s’étend sur une longue durée et ils sont aisés à doser correctement, en fonction du volume de terreau. Certaines marques ajoutent à l’engrais un insecticide systémique, empêchant les attaques de pucerons, cochenilles, mouches blanches…

La disposition des plantes a aussi toute son importance. Si la jardinière est adossée à un mur ou une fenêtre, placez toujours les plantes les plus hautes à l’arrière, en laissant de la place à l’avant pour les plus petites. Si elle est destinée à occuper une position exposée à 360°, placez la plante la plus haute en son centre. Lors de la plantation, pensez à défaire un peu la motte pour faciliter le développement des racines. Bornez là correctement, afin que les racines soient bien en contact avec le terreau. Ôtez régulièrement fleurs fanées et feuilles mortes pour favoriser les nouvelles floraisons.