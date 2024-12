J’ai testé: assister à l’émission « Le Grand Cactus »

Bien installés dans votre canapé, vous êtes nombreux à regarder « Le Grand Cactus » (RTBF). Mais, dans le public, comment cela se passe-t-il sur place ? Quel est l’envers du décor? Nous avons fait une sortie familiale intergénérationnelle pour assister à un des enregistrements de l’émission humoristique...

Un mercredi de mi-décembre. La fiche d’inscription nous invite à arriver au studio de Média Rives à 19h30 pour assister à l’émission « le Grand Cactus » dans le public. Avec quelques consignes comme l’interdiction de manger et de prendre des photos pendant l’émission. Nous sommes aussi invitées à « porter une tenue chic et festive ». Eh oui, l’émission enregistrée ce soir-là sera diffusée entre les fêtes de fin d’année. Ma mère (75 ans), ma fille (18 ans) et moi-même, nous optons alors pour nos belles blouses et robe brillantes. En route pour la Cité Ardente ! Pour se garer, rien de plus simple, il suffit de s’engouffrer dans le vaste parking du centre commercial Médiacité. Nous nous insérons ensuite dans la file d’entrée du bâtiment, à 19h15, avant d’être placées par des membres de la production. Chouette, nous voilà au premier rang !

Première impression à toutes les trois: le studio paraît beaucoup plus petit qu’à la télévision ! Le sympathique chauffeur de salle vient expliquer au public qu’il faudra être enthousiastes, ne pas bâiller, se tenir droit et applaudir en faisant quelques tests avant le début de l’enregistrement. Au compte-goutte, les chroniqueurs viennent s’installer sur le plateau: David Jeanmotte, puis Livia Dushkoff, Jérôme de Warzée, Adrien de Vyver et l’invité du jour, Olivier Mine, animateur de « Fort Boyard » notamment, sous un tonnerre d’applaudissements. Impression de ma mère: toute cette bande paraît plus jeune en vrai qu’à la télévision. On constate aussi qu’il y a plusieurs habitués dans le public.

L’émission commence vers 20h30. Les applaudissements s’enchaînent. Un réflexe à avoir même lorsque l’une ou l’autre intervention ne nous éclate pas spécialement. Chacun son humour évidemment. Et, pas de souci, cela fait partie du jeu puisque le public est filmé ! Chaque heure, il y a quelques minutes de pause. Mais nous restons dans le studio. L’occasion pour les chroniqueurs et pour l’invité d’être remaquillés et recoiffés. Au fait, pensez à prendre un peu d’eau dans votre sac car nous n’en avons pas reçu ce soir-là… Puis, il faut savoir que rester assis pendant trois heures n’est pas hyper confortable. A côté de ces détails, l’ambiance dans le studio est vraiment bon enfant, de toutes parts, avec un joyeux David Jeanmotte en deuxième chauffeur de salle!

Une chouette expérience de voir ces visages connus en vrai et de s’amuser ensemble de sketchs piquants et décalés sur l’actualité (qu’on vous laisse découvrir à la télévision). Autre plaisir d’assister à l’enregistrement: en raison de petits couacs rigolos, il a fallu recommencer certaines séquences de chroniqueurs. Un genre de bêtisier en direct, en quelque sorte. Et que dire de la prestation de l’humoriste Kody, imitant le chanteur Gilbert Montagné… Il a fait pleurer de rire ma mère ! Voilà, fin de l’enregistrement à 23h30. L’occasion d’échanger quelques mots et/ou de faire un selfie avec les chroniqueurs. Une sortie en famille mémorable… Reste à visionner l’émission en question tranquillou depuis son divan.

Cette émission est à voir ce jeudi 26 décembre dès 20h30 en télé sur Tipik. Pour assister à un enregistrement du “Grand Cactus”, réservez vos places une semaine avant l’émission. Prix: 8 €. Site: www.rtbf.be/ticket.